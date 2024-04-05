السيطرة على حريق ببرج سكني من 39 طابقا في الشارقة

سيطرت قوة الدفاع المدني وكوادر القيادة العامة لشرطة الشارقة على حريق اندلع، يوم أمس، في برج سكني بمنطقة النهدة بالشارقة مكون من 39 طابقا يضم 750 شقة بعد سرعة استجابة تمكنت من خلالها من إنقاذ عدد كبير من الأشخاص وحالت دون امتداد ألسنة اللهب إلى كامل البرج فيما أسفر الحادث عن 5 وفيات في حين تم إيواء 156 شخصا من مختلف الجنسيات بينهم أطفال.

وأعرب اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة عن بالغ تعازيه لأسر المتوفين جراء الحريق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

وقال إن بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات شرطة الشارقة يفيد بنشوب حريق في أحد الأبراج السكنية في منطقة النهدة بالشارقة. وعليه، انتقلت كافة الكوادر المختصة بهيئة الشارقة للدفاع المدني والقيادة العامة لشرطة الشارقة والتي باشرت عملياتها كل وفق اختصاصه. وتمكنت من إخماد الحريق في وقت قياسي إلا أن ألسنة الدخان المتصاعدة أدت إلى اختناق ووفاة (5) حالات فيما تخضع (17) حالة للرعاية الصحية العاجلة مع خروج (27) حالة من المستشفى بعد تلقيها العلاج اللازم بمجموع (44) حالة.

وأضاف القائد العام لشرطة الشارقة أنه، "بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي هيئة الهلال الأحمر، تمكنا من إسكان (156) شخصاً من مختلف الجنسيات في أحد فنادق الإمارة فيما تم إجراء كافة الفحوص الطبية للتأكد من سلامتهم وتقديم كل أوجه الدعم للمتضررين جراء الحادث من قبل إدارات الشرطة ذات الاختصاص والشركاء الاستراتيجيين".

وأوضح القائد العام لشرطة الشارقة أن الفحوص والتقارير الأولية للمختبر الجنائي تشير إلى أن سبب الحريق هو اتصال مصدر حراري متوهج بالمخلفات العالقة في أحد المناور ما نتج عنه نشوب الحريق وتصاعده إلى الأدوار العليا وانتشار الدخان بكثافة إلى الشقق السكنية مؤكداً أهمية الوعي بمسببات الحرائق والأخذ بجميع تدابير الوقاية والسلامة سواء من قِبل ملاك العقارات أو المستأجرين للحد من وقوع الحوادث المؤسفة. وشدد على أن المحافظة على الأرواح والممتلكات مسؤولية مشتركة ينبغي على الجميع تحملها بجدية ومسؤولية.