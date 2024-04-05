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سيف بن زايد: نتمنى لفيصل البناي النجاح في خدمة وطننا

سيف بن زايد: نتمنى لفيصل البناي النجاح في خدمة وطننا
6 ابريل 2024 02:12

أبوظبي (الاتحاد)

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بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لمعالي فيصل عبدالعزيز البناي الثقة الغالية التي أولاه إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. 
وقال سموه، على منصة «إكس» أمس: «أبارك للأخ فيصل عبدالعزيز البناي، الثقة الغالية التي أولاها له سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيينه مستشاراً لرئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ونتمنى له النجاح في خدمة وطننا وقيادته الرشيدة».

سيف بن زايد
فيصل البناي
الإمارات
محمد بن زايد
رئيس الدولة
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