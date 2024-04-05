دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس دبي للإعلام أمس (الجمعة) ختام حملة «رمضان في دبي» بنجاح لافت، والتي كانت قد انطلقت بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بداية الشهر الفضيل، بهدف إبراز المظاهر الاحتفالية التي تستقبل بها دبي شهر رمضان تعبيراً عن كل ما يرتبط بهذه المناسبة من عادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، وسعياً لتنسيق تلك الاحتفالات تحت مظلة واحدة، هي مظلة الحملة، وللمرة الأولى بين القطاعين العام والخاص، دعماً لاحتفالية عكست روح مجتمع دبي المبدعة، وارتباط المدينة بإرثها الثقافي والاجتماعي العريق.

كما أعلن المجلس بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عن إطلاق حملة «العيد في دبي» لتنسيق المظاهر الاحتفالية على مستوى الإمارة لاستقبال عيد الفطر المبارك، واستكمالاً لما بدأته حملة «رمضان في دبي» من جهود هدفها ضمان تحقيق أعلى مستويات التناغم والتكامل بين الاحتفالات المختلفة التي تعمّ مختلف مناطق دبي الحيوية وأحيائها وفرجانها، خلال هذه المناسبة السعيدة، وبما يكفل مشاركة الجهات الحكومية لمجتمع دبي فرحة العيد، ويضمن تحقيق الصورة المثلى لدبي في هذه المناسبة وبما يتناغم مع مكانتها كمدينة عالمية تعتز بهويتها وثقافتها الأصيلة.



احتفالية متميزة

وقد أحيت حملة «رمضان في دبي» جوهر الشهر الفضيل من خلال العديد من الفعاليات، التي زاد عددها على 6000 فعالية، ودمجت تقاليد دبي العريقة بطابعها العالمي الحديث، واتسمت احتفالات رمضان هذا العام بالتعاون الوثيق بين مختلف مكونات المجتمع ومن مختلف الجنسيات والخلفيات الثقافية، ما أبرز مكانة دبي كمدينة للتفاهم والتعايش والتنوّع الثقافي، حيث كان للمظاهر الاحتفالية العديدة التي شملتها الحملة كبير الأثر في تجسيد القيم السمحة التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف، والتي انعكست في فعاليات مجتمعية متنوعة شملت موائد الإفطار الجماعي، والعروض الثقافية وورش العمل التعليمية، علاوة على المبادرات الخيرية التي لا تلبث أن تتسع دائرتها خلال الشهر الفضيل.

وقالت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن «سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم وجّه المجلس بتعزيز التنسيق على مستوى الإمارة لضمان أفضل صورة ممكنة للاحتفالات في كافة المناسبات.. ونحن نعتز بنجاح حملة رمضان في دبي في تحقيق المستهدفات بمشاركة حكومية وخاصة وجهود مجتمعية ضمن منظومة عمل متكاملة احتفالاً بالشهر الفضيل، عكست روح الفريق الواحد التي تمكنت بها دبي من تحقيق إنجازات وصلت بها إلى العالمية».

وأعربت عن بالغ الشكر والعرفان لجميع الشركاء ضمن حملة #رمضان_في_دبي، وقالت: «كان للحملة أثرها هذا العام في إضفاء المزيد من أجواء البهجة على دبي في الشهر الفضيل، وقد استلهمنا فيها رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تعزيز اللُّحمة المجتمعية والتعاون الذي جاء في أفضل صوره من خلال تكامل أدوار مختلف مكونات المجتمع من جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة وكذلك الأفراد، تأكيداً على تفرّد دبي كمجتمع استثنائي يؤمن بقيمة العمل الجماعي وتضافر الجهود من أجل الوصول دائماً إلى الأفضل».

وأثنت على التعاون الذي كان بمثابة الركيزة الأساسية لنجاح الحملة وبالتنسيق مع «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، الجهة المُشرفة على الحملة.



تأسيس على النجاح

وأكدت منى المري أن حملة «العيد في دبي» ستؤسس على نجاح حملة «رمضان في دبي» والتي كانت بمثابة المرة الأولى التي يتم فيها تنسيق الجهود الحكومية والخاصة في الاحتفال بهذه المناسبة، وقالت إن التنسيق لحملة العيد بدأ منذ وقت مبكر، نظراً لما تحفل به دبي خلال هذه المناسبة من فعاليات عديدة من حفلات فنية وعروض وأنشطة مجتمعية، ومن أبدعها عروض الألعاب النارية التي تتميز بها دبي في مثل تلك المناسبات.



«العيد في دبي»

من جانبها، قالت شيماء السويدي، مديرة «براند دبي»: «نشكر كافة الجهات التي عملت معنا في إطار حملة رمضان في دبي، فتعاون الشركاء ضمن خطة عمل مشتركة أثمر احتفالات متميزة عمت مختلف مناطق دبي.. والمظاهر الاحتفالية في رمضان أبرزت أصالة ثقافتنا وهويتنا وعكست طابع دبي العالمي، وأدخلت البهجة على نفوس الكبار والصغار».

وحول حملة «العيد في دبي»، قالت السويدي، إن «براند دبي» سيواصل التنسيق مع كافة الشركاء المنظمين لفعاليات احتفالية عيد الفطر المبارك، من أجل تقديم احتفالية تتناسب مع مكانة دبي وتعكس روحها الوثابة دائماً للإبداع والتميز، ونهجها الدائم في أن تكون مصدراً للسعادة سواء لسكانها أو زوارها من حول العالم، حيث باتت دبي اليوم من الوجهات المفضلة للزيارة خلال مواسم الأعياد والعطلات، لما توفره من مستوى راقٍ من الخدمات في كافة مرافقها السياحية والترفيهية ذات المستوى العالمي. وأوضحت شيماء السويدي أن براند دبي أصدر دليلاً رقمياً تفاعلياً يضم معلومات شاملة عن احتفالات العيد في المدينة، بما ييسر التعرف على الفعاليات المتنوعة والعديدة التي ستشهدها دبي خلال أيام عيد الفطر السعيد.



تغطية إعلامية واسعة

ودعم حملة «رمضان في دبي»، نشاطٌ إعلامي مكثف قاده المكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتنسيق والتعاون مع مختلف أجهزة الإعلام المحلية وأيضاً الخارجية، حيث كان من أهم أهداف الحملة إبراز الكيفية التي تدخل بها دبي السعادة على قلوب سكانها وزوارها في مختلف الأوقات والمناسبات، وإلقاء الضوء على هذا التكامل وتضافر الجهود التي تتميز به كافة مبادراتها وفعالياتها، حيث شهدت الحملة تغطيات إعلامية مكثفة سواء من خلال التقارير الصحافية أو التغطيات التلفزيونية، وكذلك الإذاعية، ما أسهم في توسيع دائرة التعريف بتلك الفعاليات، وتعريف الجمهور بمكوناتها وأماكن وأوقات تواجدها.

وكان لوسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المختلفة أثرها في تعزيز الوعي بالحملة وعناصرها المتنوعة، حيث أسهم عدد كبير من المؤثرين ورواد التواصل الاجتماعي في إبراز المظاهر الاحتفالية في دبي من خلال مقاطع الفيديو التي نقلوا من خلالها صورة لاحتفالات دبي بشهر الخير والعطاء، وما شهدته المدينة من أوجه احتفال متنوعة من إضاءة متميزة لشوارعها وأحيائها الرئيسية ومعالمها المهمة، وفعاليات مجتمعية ومحاضرات وورش عمل وموائد إفطار جماعية، وكذلك المعلم الأشهر في رمضان وهو «مدفع الإفطار» الذي وُجد في عدد من المواقع الرئيسية في دبي.

وقام المكتب الإعلامي لحكومة دبي ببث أكثر من 200 مادة على حسابات التواصل الاجتماعي التابعة للمكتب شملت مقاطع فيديو سجلت نحو مليون مشاهدة، وأظهرت الاحتفالات المختلفة التي جاءت تحت مظلمة «رمضان في دبي»، والمشاركة المجتمعية الواسعة في تلك الاحتفالات، وأبرزت مدى تألق المدينة بالزينات في كافة أرجائها. وشهد الوسم الرسمي للحملة #رمضان_في_دبي أكثر من 492 مليون مشاهدة من خلال 11 ألف مادة تم تداولها من قبل 1700 حساب شارك في التغطية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.



ختم «رمضان في دبي» يرحب بالزوار

وفي إطار مشاركتها في الحملة، أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مبادرة استقبال المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية بختم خاص يحمل شعار حملة «رمضان في دبي» مع تقديم بطاقة «تواصل بسعادة» بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، في بادرة تعكس ترحيب دبي بزوارها في شهر رمضان المبارك، كما تم إمداد الزوار برمز الاستجابة السريعة (QR Code) الذي يمكنهم من خلاله التعرف على كافة الفعاليات التي تشهدها دبي خلال الشهر الفضيل.



مدفع رمضان

وزعت القيادة العامة لشرطة دبي سبعة مدافع بشكل ثابت في سبع مناطق حيوية في مختلف ربوع دبي وشملت: برج خليفة، ومدينة إكسبو دبي، وفيستيفال سيتي، وداماك هيلز، وفندق فيدا الخور بكريك هاربر، ومنطقة «أب تاون مردف»، ونزُل حتا، إضافة إلى المدفع المتنقل والذي طاف مجموعة من مناطق الإمارة طوال أيام الشهر. وتعد فعالية مدفع رمضان من الفعاليات الرئيسية المرتبطة بشهر الصوم إذ تحظى باهتمام الجمهور من مختلف الجنسيات الذي يحرص على التحلق حول المدفع قبيل اطلاقه وقت الغروب.