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علوم الدار

توقعات بارتفاع درجات الحرارة غدا

أبوظبي
6 ابريل 2024 17:06

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام إلى غائم جزئيا أحياناً مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
يكون الخليج العربي  خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 00:49، والجزر الأول عند الساعة 18:24 والجزر الثاني عند الساعة 06:34.
بحر عمان خفيف الموج أيضا. يحدث المد الأول عند الساعة  08:32 والثاني عند الساعة 20:47، والجزر الأول عند الساعة 14:34 والجزر الثاني عند الساعة 03:15.

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المصدر: وام
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