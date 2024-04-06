الأحد 7 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يثمن دور منظمة «المطبخ المركزي العالمي» في غزة

عبدالله بن زايد يثمن دور منظمة «المطبخ المركزي العالمي» في غزة
6 ابريل 2024 17:15

ثمّن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع خوسيه أندريس مؤسس منظمة المطبخ المركزي العالمي، جهود المنظمة الإنسانية ودورها المحوري في إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة وتلبية احتياجات المدنيين في القطاع.
ودان سموه واستنكر بشدة الاستهداف الإسرائيلي لسيارة تحمل فريقاً من «المطبخ المركزي العالمي»، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته لرئيس المنظمة وأسر الضحايا ودولهم.
وشدد سموه على أهمية حماية أرواح المدنيين كافة، وألا يكونوا أهدافاً للتصعيد الجاري في المنطقة، مؤكداً تضامن دولة الإمارات الكامل مع «المطبخ المركزي العالمي» وفريق عملها.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، مع خوسيه أندريس مؤسس منظمة «المطبخ المركزي العالمي» عن خالص تقديره لجهوده وفريق عمل المنظمة، مؤكداً أن دولة الإمارات تعتز بشراكتها القوية مع المنظمة لتقديم الاستجابة الإنسانية اللازمة للمدنيين في شمال غزة.
وأضاف سموه أن دولة الإمارات لديها التزام راسخ بالعمل مع منظمة «المطبخ المركزي العالمي» ودعم جهودها الإنسانية. وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات حريصة على التعاون مع كافة الشركاء في المجتمع الدولي لإغاثة المدنيين في قطاع غزة الذين يعانون من أوضاع إنسانية مأساوية، مؤكداً أن الدور المهم الذي تقوم به كافة المنظمات الإنسانية ومنها «المطبخ المركزي العالمي» يجب أن يحظى بكل أشكال الدعم والمساندة.

 

أخبار ذات صلة
القاهرة تحتضن اليوم جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في غزة
المجموعة العربية بمجلس الأمن تدين مقتل موظفي «المطبخ المركزي العالمي»
المصدر: وام
عبدالله بن زايد
مؤسسة المطبخ المركزي العالمي
قطاع غزة
غزة
مساعدات إنسانية
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
لامين يامال يقبل «تحدي ميسي»!
الرياضة
لامين يامال يقبل «تحدي ميسي»!
اليوم 10:58
وزيرة الخزانة الأميركية تصافح رئيس مجلس الدولة الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين
الأخبار العالمية
رئيس الوزراء الصيني يلتقي وزيرة الخزانة الأميركية في بكين
اليوم 10:41
سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني
الأخبار العالمية
السلطات الصينية تواصل البحث عن مفقودين إثر اصطدام قارب بسفينة
اليوم 10:03
دونالد ترامب والسيدة الأولى السابقة ميلانيا في فلوريدا
الأخبار العالمية
حملة ترامب تجمع 50 مليون دولار في فلوريدا
اليوم 09:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©