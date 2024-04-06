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علوم الدار

"طيور الخير" تنفذ الإسقاط الجوي الـ 26 للمساعدات في غزة

إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة
6 ابريل 2024 18:33

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية "طيور الخير"، الإسقاط الجوي الـ 26 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.
ونقلت وزارة الدفاع الإماراتية، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "شملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي C17 تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتي C295 تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة".

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  • إسقاط مساعدات إنسانية على قطاع غزة
    إسقاط مساعدات إنسانية على قطاع غزة

جرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التى يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 4 طائرات حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" إلى 1483 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.
تأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
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