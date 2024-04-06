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القلوب تخشع في رحاب جامع الشيخ زايد بأبوظبي

القلوب تخشع في رحاب جامع الشيخ زايد بأبوظبي
7 ابريل 2024 02:25

أبوظبي (وام)

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امتلأت قاعات جامع الشيخ زايد الكبير وأروقته والساحات الخارجية، ليلة أمس الأول بالمصلين في مشهد يعبر عن سمو القيم الإسلامية التي جمعتهم على تنوع ثقافاتهم، ضمن أجواء إيمانية اتسمت بالسكينة والطمأنينة. 
 وشهد الجامع رقماً هو الأعلى في تاريخه لأعداد المصلين، حيث بلغ إجمالي عدد المصلين في ليلة الـ27 من رمضان 70 ألفاً و680 مصلياً، منهم 11 ألفاً و589 مصلياً أدوا صلاة التراويح، و59 ألفاً و91 مصلياً أدوا صلاة التهجد في أجواء حفتها السكينة والطمأنينة، فيما بلغ إجمالي المفطرين 33.500. وأحيا الليلة إمام جامع الشيخ زايد الكبير القارئ إدريس أبكر، الذي ابتهل بالدعاء إلى الله عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمتي الأمن والأمان، وأن يوفق قيادتها الرشيدة لما فيه خير وصلاح المجتمع، وأن يغفر لمؤسسي الدولة ويرحمهم وجميع موتى المسلمين، وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام والطاعات.

جامع الشيخ زايد
أبوظبي
رمضان
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