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ناشئة الشارقة تُطلق حزمة من المبادرات النوعيّة في رمضان

ناشئة الشارقة تُطلق حزمة من المبادرات النوعيّة في رمضان
7 ابريل 2024 02:25

الشارقة (الاتحاد)

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أطلقت ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، حزمة من المبادرات النوعية المستحدثة ضمن حملة رمضانيات ربع قرن، التي تتزامن مع إجازة فصل الربيع، خلال شهر رمضان الفضيل، والتي حظيت بمشاركة واسعة من منتسبي مراكزها المتميزين.
حيث توجهت مجموعة من النشء إلى الخيم الرمضانية المخصصة للإفطار الجماعي في أماكن متفرقة في إمارة الشارقة للإفطار مع الجاليات من مختلف الجنسيات ضمن مبادرة «تمازج»، بما يعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتعزيز التضامن بين أفراد المجتمع وتمازج المسلمين في شهر الخير، وتعميق أواصر الأخوّة وإضفاء البهجة والفرحة على قلوب أفراد المجتمع، بما يعزز من تماسكه ووحدته.
وباشرت ناشئة الشارقة توزيع الحقيبة الرمضانية على منتسبيها المتميزين، والتي تتنوع محتوياتها بين العديد من العناصر التي تعزز تجربة المنتسبين خلال الشهر الفضيل، في مبادرة متفردة تهدف إلى تعزيز الجانب الروحاني والصحة البدنية ودعم الاستدامة البيئية.

الشارقة
ناشئة الشارقة
رمضان
ربع قرن
مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين
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