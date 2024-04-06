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عبدالله المري يمنح «ميدالية السعادة» لسعود النصف

خلال التكريم (من المصدر)
7 ابريل 2024 02:25

دبي (الاتحاد)

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منح معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، سعود علي النصف «ميدالية السعادة»، تقديراً لدوره الدبلوماسي البارز خلال فترة عمله كقنصل عام لمملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة. وهنأ معالي الفريق عبدالله المري، سعود النصف تعيينه سفيراً فوق العادة لدى جمهورية كوريا الجنوبية، مُتمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله.
جاء ذلك خلال استقبال معاليه لسعود علي النصف، في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، وعدد من كبار الضباط.
وأكد المري، أن منح سعود النصف ميدالية السعادة يأتي تقديراً لدوره البارز في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في المجالات كافة، وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
من جهته، تقدم سعود النصف بالشكر والتقدير لمعالي الفريق عبدالله خليفة المري، على التكريم، مُشيداً بالعلاقة القوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

عبدالله المري
السعادة
شرطة دبي
دبي
البحرين
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