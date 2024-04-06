«سكلز» برنامج علمي لتمكين الشباب من مهارات المستقبل وسوق العمل

أبوظبي (الاتحاد)

بثت قنوات شبكة أبوظبي للإعلام، خلال شهر رمضان، برنامج المسابقات الجماهيري «سكلز skills» الأول من نوعه، ويهدف إلى تطوير وتمكين الشباب من مهارات المستقبل، وزيادة وعي الشباب والمجتمع بأهمية التخصصات التقنية في سوق العمل.

وقدم البرنامج الذي نظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني برعاية مهرجان الشيخ زايد، جوائز يومية مميزة للحضور والجمهور خلف الشاشات، وجوائز أسبوعية كبرى للمشاركين في المسابقات.

يهدف «skills»، الذي يأتي في ظل التطور المتسارع الذي يشهده العالم في المجالات التقنية المختلفة، إلى إبراز مهارات الشباب لتحقيق العديد من الأهداف، منها تنمية مهارات الطلبة في مختلف المجالات التقنية، وإتاحة الفرصة لهم للتنافس في إطار من المرح والتفاعل، وجذب الشباب نحو المجالات الهندسية والتكنولوجية والكهربائية والميكانيكية والبرمجة والتصميم.

وتعتبر مسابقات برنامج «skills» هي الأولى من نوعها في هذا التخصص من خلال التركيز على اختبار مهارات وتحديات الشباب التقنية بشكل مشوق وملهم، حيث شارك الشباب أسبوعياً في ثلاث مهارات تقنية مختلفة، وتم تقييمهم يومياً من قبل أفضل الخبراء المتخصصين في هذا المجال، بناءً على أدائهم.

وقدم برنامج «سكلز» الذي أقيم يومياً في قناة أبوظبي المائية في منطقة ربدان خلال شهر رمضان المبارك، وتم بثه عبر عدد من قنوات شبكة أبوظبي للإعلام، العديد من الجوائز القيمة، حيث حظي الجمهور من الحضور لحلقات البرنامج وخلف الشاشات بفرصة الفوز بجائزة بقيمة 6000 درهم يومياً مقسمة على 3 فئات، وجائزة كبرى بقيمة 30000 درهم أسبوعياً، من خلال السحوبات المقدمة خلال البرنامج للتصويت وتوقع الفائزين المشاركين في المسابقات.

ويعلن البرنامج يومياً مع بداية حلقاته أسماء وصور المشاركين في المسابقات، كما تم إجراء سحب على مدار 6 أيام لمكافأة بقيمة 2000 درهم لكل فائز من الثلاثة الفائزين الذين يتوقعون بشكل صحيح الفائز في كل مهارة من المهارات الثلاث، وفي اليوم السابع، تم منح جائزة كبرى بقيمة 30.000 درهم للثلاثة الفائزين الذين توقعوا بشكل صحيح أسماء المتسابقين الفائزين في كل مهارة.

وأتاح برنامج «سكلز skills» للحضور فرصة المشاركة والفوز بجوائز قيمة من خلال الإجابة على الأسئلة التي تم طرحها على الحضور خلال الحقلة، وهي عبارة عن 10 أسئلة علمية تم طرحها على الحضور للفوز بجوائز قيمة.

وقدم البرنامج للحضور من الجمهور فرصة فريدة لتجربة بعض المهارات التقنية على أرض الواقع في أجواء علمية حماسية مميزة.

وتنافس المشاركون خلال الأسبوع الأول من البرنامج على 3 مهارات تشمل «تقنية السيارات، وصيانة محركات الطائرات، وأنظمة التحكم الصناعي»، وتضمنت منافسات الأسبوع الثاني «الربوتات ذاتية الحركة، والتوصيلات الكهربائية، وتقنية التصميم الجرافيكي»، فيما كانت منافسات الأسبوع الثالث «الرسم الهندسي الميكانيكي، والنحت بمؤازرة الحاسب الآلي، والخراطة بمؤازرة الحاسب الآلي»، بينما منافسات الأسبوع الرابع والأخير «الدهان والديكور، والتبريد والتكييف، والرعاية الصحية والاجتماعية».

تجربة

في أجواء من التعلم والمرح، حظي الجمهور بتجربة وتعلم العديد من المهارات التقنية من خلال منطقة تجارب المهارات التي منحت الزوار تجربة وتعلم الطباعة ثلاثية الأبعاد واللحام الافتراضية، وصبغ السيارات الافتراضية، وتجميع المنتجات الإلكترونية، تصميم وبناء وتجهيز منزل ذكي، وتبديل إطارات السيارات.