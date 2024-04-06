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شرطة أبوظبي تعزز انسيابية حركة المرور حول جامع الشيخ زايد الكبير

شرطة أبوظبي تعزز انسيابية حركة المرور حول جامع الشيخ زايد الكبير
7 ابريل 2024 02:27

أبوظبي (الاتحاد)

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واصلت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي جهودها في تنظيم حركة السير والمرور في المنطقة المحيطة بجامع الشيخ زايد الكبير ومداخله المختلفة وفي كل الطرقات المؤدية إليه، وذلك تعزيزاً لسلامة وصول الصائمين ولتلافي أي ازدحامات مرورية وخصوصاً خلال أوقات الإفطار وأداء صلاة التراويح والتهجد، كما نظمت حركة السير والمرور في كل التقاطعات الرئيسية في أبوظبي والعين خلال توزيع وجبات إفطار صائم على السائقين ضمن مبادرات «أطعم تؤجر» و«كسر الصيام» و«رمضان معاً».
وحثت السائقين ومستخدمي الطريق على ضرورة توخي الحيطة والحذر والانتباه أثناء القيادة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات وعدم الانشغال بغير الطريق وتهدئة السرعة عند التقاطعات المرورية وعدم الاستعجال للحاق بمواعيد الإفطار، تعزيزاً للسلامة المرورية لقائدي المركبات ومرافقيهم ومستخدمي الطريق.

أبوظبي
شرطة أبوظبي
جامع الشيخ زايد الكبير
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