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دورية السعادة تكرّم الفائزين بالمسابقة الإذاعية «التزامك ثقافة»

خلال تكريم السائقين (من المصدر)
7 ابريل 2024 02:27

أبوظبي (وام)

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كرّمت دورية السعادة بشرطة أبوظبي الفائزين بمسابقة «التزامك ثقافة» الإذاعية، والتي نظمتها مديرية المرور والدوريات الأمنية بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام ووزعت قسائم مشتريات من اللولو هايبرماركت على الفائزين.
وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن المسابقة تأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع كافة، في جميع المناسبات والفعاليات المجتمعية لرفع مستوى السلامة المرورية والتعريف باللوائح والقوانين المرورية، مشيداً بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام في تنفيذ المبادرة وبثها عبر إذاعة القرآن الكريم وإذاعة إمارات إف إم.
وأكد الرائد ناصر صالح بن بدوه الدرمكي، رئيس فريق دورية السعادة بمديرية المرور والدوريات الأمنية، حرص شرطة أبوظبي على تنفيذ السياسات، والبرامج، والمبادرات، والخدمات التي تعزز أنماط الحياة الإيجابية، وترسيخ قيم السعادة وجودة الحياة، باعتبار السعادة أسلوب حياة في مجتمعنا.

دورية السعادة
شرطة أبوظبي
أبوظبي
شركة أبوظبي للإعلام
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