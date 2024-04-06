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بيت العائلة الإبراهيمية يوزع 6000 وجبة إفطار صائم

محمد خليفة المبارك خلال توزيع الوجبات (من المصدر)
7 ابريل 2024 02:28

أبوظبي (وام)

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قدّم بيت العائلة الإبراهيمية، ومسجد الإمام أحمد الطيب، منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى الآن 6000 وجبة إفطار صائم.
وشارك معالي محمد خليفة المبارك، رئيس بيت العائلة الإبراهيمية، يرافقه المهندس حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وعبدالله الشحي، المدير التنفيذي لعمليات مركز بيت العائلة الإبراهيمية بالإنابة، في توزيع أكثر من 250 وجبة إفطار لأفراد مجتمع جزيرة السعديات، احتفالاً بالشهر الفضيل.
وفي إطار فعالياته، احتفاءً بالشهر الفضيل، يستضيف بيت العائلة الإبراهيمية خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل الجاري قرية رمضانية وبازاراً يستقبلان الزوار يومياً من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 12:30 صباحاً، ويقدمان لهم تجربة رائعة تُسلّط الضوء على كرم الضيافة الإماراتية الأصيلة من خلال تقديم القهوة العربية والتمور والمأكولات الشعبية الخفيفة التي أعدتها الأسر المنتجة المتميزة المسجلة في وزارة تنمية المجتمع، إلى جانب إبراز مهارات الصناعات التقليدية الحرفية.
وتتضمن فعاليات القرية الرمضانية أنشطة تفاعلية متنوعة أخرى، من ضمنها ورشة صناعة «سبح الصلاة» يوم 6 أبريل، من الساعة 9:30 مساءً وحتى الساعة 11 مساءً.
كما نظّم بيت العائلة الإبراهيمية ضمن أنشطته الرمضانية «أمسية الألعاب الإسلامية» المخصصة للعائلات، بالإضافة إلى مسابقة القرآن الكريم في مسجد الإمام أحمد الطيب التي تمّ فيها تكريم 38 متسابقاً من جنسيات مختلفة، تقديراً لمشاركتهم الفعّالة والمتميزة في المسابقة.
واحتفالاً بعيد الفطر، دعا مسجد الإمام أحمد الطيب جميع أفراد المجتمع للمشاركة في صلاة عيد الفطر، ومن ثم الانضمام إلى الفعالية المجتمعية التي يُنظمها والمخصصة لجميع أفراد العائلة.

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