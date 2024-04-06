شرطة دبي تكرم شركاءها في تنفيذ فعاليات «مدفع الإفطار»

دبي (الاتحاد)

كرم اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، يُرافقه اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، الشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ فعاليات مدافع الإفطار، وذلك في مدينة إكسبو دبي.

كما حضر حفل التكريم، العميد عبيد مبارك بن يعروف الكتبي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات، والعميد مصبح الغفلي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ بالوكالة، والعقيد حمد محمد عبدالله مدير مكتب مساعد القائد العام لشؤون العمليات والمقدم عبد الله طارش العميمي، قائد وآمر مدافع الإفطار في شهر رمضان.

وأثنى اللواء عبدالله علي الغيثي، على دور الشركاء في تنفيذ فعاليات مدافع رمضان التي تُعد من العادات والتقاليد الإماراتية خلال الشهر الفضيل الذي يجمع الناس في أجواء دينية وعائلية عند موعد الغروب، مؤكداً أن شرطة دبي من المؤسسات التي استطاعت أن تخلق شراكات عديدة مع مختلف الجهات، وبناء جسور التواصل مع القطاع الخاص، بهدف بيئة مُشتركة ومُحفزة تساهم في رفع مستوى الأداء في العمل، وتحقيق أعلى مستويات من السعادة والإيجابية للمجتمع، عبر تنفيذ وإطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات في مختلف المجالات.

وأضاف: «إننا في شرطة دبي نُقدر ونثمن الدور الذي يقوم به الشركاء من مختلف الجهات في دعم الجهود التي تصب في خدمة المجتمع وتعزيز أمنه وأمانه، وجودة حياته».

وقدم اللواء الغيثي هدية تذكارية عبارة عن تحفة فنية على شكل قلعة مصنوعة من إعادة تدوير ظروف طلقات مدافع الإفطار للمكرمين، وهم مؤسسة دبي للإعلام وإعمار العقارية، والوصل العقارية، ومدينة إكسبو دبي، وداماك، وأب تاون مردف، والفيستيفال سيتي، وفندق نُزل حتا.