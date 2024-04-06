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علوم الدار

«إسلامية الشارقة» توعي بأهمية زكاة الفطر

جانب من محاضرات التوعية (من المصدر)
7 ابريل 2024 02:27

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، تنظيم سلسلة من الدروس والمحاضرات في جميع مساجد الإمارة حول زكاة المال، وأهمية إخراجها باعتبارها ركناً من أركان الإسلام، وبيان فضلها والمقاصد من إخراجها، والآثار المترتبة على فعلها في تحقيق التكافل والترابط بين أفراد المجتمع، كما تناولت الدروس بيان فضل زكاة الفطر ومقصدها ومقدارها ووقتها والتحذير من التهاون في إخراجها، وذلك ضمن برنامج الدائرة الرمضاني الحافل بالعديد من الأنشطة والبرامج والفعاليات الوعظية والتوعوية المتنوعة التي تسهم في رفع الوعي الديني لدى فئات وشرائح المجتمع بجالياته المختلفة.
وأعلنت الدائرة تنظيم 29300 درس ومحاضرة في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان في مساجد الإمارة، و65 محاضرة في المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية، و42 درساً ومحاضرة افتراضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما استقبل مركز الإفتاء بالدائرة ما يزيد على 2500 فتوى واستفسار شرعي من الجمهور عبر الرقم المجاني 8001441.
مساجد
أكدت الدائرة تخصيص أكثر من 110 مساجد للجاليات غير العربية، حيث تنظم فيها هذه الدروس والخواطر خلال الشهر الفضيل، باللغة الإنجليزية، والأوردية، والماليبارية والبشتو والتاميلي، وذلك انطلاقاً من رسالتها الجليلة في تعزيز وتزويد شرائح المجتمع كافة بالمعرفة وتثقيفهم دينياً، وخاصة خلال الشهر الفضيل.

دائرة الشؤون الإسلامية
الشارقة
زكاة الفطر
عيد الفطر
رمضان
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