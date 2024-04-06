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105 آلاف وجبة «كسر الصيام» وزعتها «الهلال» في أبوظبي

105 آلاف وجبة «كسر الصيام» وزعتها «الهلال» في أبوظبي
7 ابريل 2024 02:27

هالة الخياط (أبوظبي)
وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خلال شهر رمضان الفضيل، 105 آلاف وجبة «كسر الصيام» في 7 مواقع في مدينة أبوظبي وضواحيها، في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة القيادة المتهورة، مع اقتراب ساعة الإفطار. 
وأوضح مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في أبوظبي، أن الهيئة تنفذ مبادرة «كسر الصيام»، ضمن مبادراتها الإنسانية، خلال شهر رمضان، لتحقيق مجموعة من الآثار الإيجابية، خصوصاً على الطرقات، حيث تؤدي المبادرة لمنح الأريحية لسائقي المركبات، وإبعادهم عن السرعة والعجلة في الطريق للحاق بوجبة الإفطار.
ويتولى المركز توزيع وجبات كسر الصيام يومياً، خلال الشهر الفضيل، من خلال 7 مواقع للتوزيع في مدينة أبوظبي وضواحيها، بجهود 150 متطوعاً ومتطوعة يساهمون يومياً في توزيع 3500 وجبة «كسر الصيام»، على محطات البترول وتقاطعات الإشارات الضوئية.

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وتتكون وجبة «كسر الصيام» من ماء وتمر ومعمول، وتهدف إلى كسر صيام المسافرين والأفراد حتى يصلوا لوجهتهم، بما يحد من ظاهرة القيادة المتهورة، مع اقتراب ساعة الإفطار، وما يترتب عليها من مخاطر تهدد مرتادي الطريق، بالإضافة إلى تهنئة الصائمين بالشهر الفضيل.
المبادرة
تسهم مبادرة «كسر الصيام» في تعزيز التلاحم المجتمعي بين فئات المجتمع، وتعكس مشاعر الألفة والمحبة والترابط بين الجميع، كما تعد تجسيداً لمفهوم الإخاء المجتمعي، وتعكس أصالة وعادات وقيم أهل الإمارات من المواطنين والمقيمين.

الهلال الأحمر الإماراتي
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