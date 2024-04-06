بلدية دبي تكثف الاستعداد لعيد الفطر

آمنة الكتبي (دبي)

وضعت بلدية دبي خطة متكاملة في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للجمهور خلال أيام عطلة الفطر، حيث شرعت في تنظيف الساحات العامة ومصليات العيد وإعدادها لتوافد المصلين، وأعدت فعاليات ممتعة للحدائق العامة كما ووضعت برنامجاً رقابياً مكثفاً على الأغذية لضمان سلامتها للاستهلاك.

كما تستعد حدائق دبي لاستقبال عيد الفطر، في مواقع مختلفة مثل برواز دبي، دبي سفاري بارك، مدينة الطفل وكذلك حديقة الممزر، مثل العروض والورش الترفيهية، كما تنظم بلدية دبي الحملات التفتيشية التي تضمن سلامة الأغذية في الفعاليات المقامة في المناطق الترفيهية ومناطق الجذب السياحي لضمان سلامة زوار وقاطني إمارة دبي.

وكثفت بلدية دبي حملاتها الرقابية وزياراتها التفتيشية في إطار استعداداتها وإجراءاتها الاستباقية لعطلة عيد الفطر، حيث شملت الحملات أسواق إمارة دبي والمراكز التجارية والمؤسسات الغذائية كافة، ومنشآت إعداد وتحضير الطعام، والمطاعم والفنادق، والهايبر ماركت والسوبر ماركت، إضافةً إلى الصالونات ومراكز التجميل، والمناطق المخصصة للتدخين في المقاهي والمطاعم ومناطق الألعاب والفعاليات، والمدن العمالية والأسواق المجتمعية.

ويأتي ذلك ضمن جهود البلدية الرامية إلى متابعة القطاعات الحيوية التي ينشط عملها خلال أيام العيد، والتأكد من التزامها بكافة معايير السلامة والصحة العامة وسلامة الأغذية، والتزام أصحاب الفعاليات والعاملين بمعايير السلامة الغذائية المعتمدة، خلال مراحل إعداد الطعام المختلفة من تخزين وتحضير وطهي وصولاً إلى جودة المواد المستخدمة وصلاحيتها.

وحرصت البلدية على توفير الحماية الاستباقية للمجتمع من كافة المخاطر الغذائية، وتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة، تعزيزاً لمستهدفاتها في توفير منظومة غذائية وصحية مستدامة، تحقق لأفراد المجتمع أفضل مستويات الصحة العامة وجودة الحياة والرفاهية، وتشمل محاور الاستعداد للعيد عمليات الرقابة على مؤسسات تحضير وإعداد الطعام والوجبات والمطابخ الشعبية، والمستودعات والمجمعات الغذائية والاستهلاكية، والفنادق والهايبر والسوبر ماركت، والأسواق، للتأكد من حصول كافة سكان الإمارة على غذاء صحي وآمن وسليم وفق أعلى معايير سلامة الغذاء.

المقاهي والمطاعم

تنفذ بلدية دبي حملات تفتيشية تشمل المناطق المخصصة للتدخين في المقاهي والمطاعم والمنشآت الفندقية، ومراكز التسوق ومناطق الألعاب والفعاليات، تهدف إلى متابعة ورصد مدى الالتزام بضوابط ومعايير واشتراطات الصحة والسلامة، وفحص جودة أنظمة الهواء الداخلي وأنظمة المياه، وكفاءة المصاعد، ومخارج الطوارئ.

وتهدف الحملات إلى التأكد من سلامة المنتجات الاستهلاكية المتداولة والمستوردة ومدى التزام مؤسسات بيع التبغ ومنتجات التدخين بكافة أنواعها، ومؤسسات بيع العطور والدخون في المراكز التجارية، بالاشتراطات والمعايير المعتمدة والمعمول بها في إمارة دبي، فضلاً عن التأكد من مدى جاهزية الإفراج السريع عن المنتجات الاستهلاكية المخصصة للتوزيع بالمناسبات الدينية، بعد التحقق من مطابقتها لاشتراطات الصحة والسلامة.

تفتيش

تنفذ البلدية زيارات تفتيشية ورقابية روتينية تستهدف المدن العمالية والأسواق المجتمعية، وذلك بهدف ضمان الالتزام بممارسات واشتراطات الصحة والسلامة، والحدّ من الظواهر السلبية، كما أجرت البلدية تعديلات على أوقات عمل مقاصب القوز، الليسيلي، القصيص، وحتا خلال أيام عيد الفطر، لتصبح من الساعة 7 صباحاً وحتى 2 عصراً من السبت حتى الخميس، أما يوم الجمعة فسيكون العمل فيها بين الساعة 7 صباحاً وحتى 11 صباحاً.