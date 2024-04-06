يوسف السركال: الإمارات رائدة عالمياً في تعزيز الرعاية الصحية

دبي (الاتحاد)

أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة تؤمن بأن توفير الرعاية الصحية الشاملة حق أساسي لكل إنسان، وركيزة أساسية لتحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة، ويؤكد التزامها بتقديم خدمات صحية متميزة تلبي تطلعات المتعاملين، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية عديدة في ظل التطورات السريعة التي يشهدها العالم، ما يستدعي تطوير وتحسين الخدمات الصحية بشكل مستمر من خلال تبني وتسخير أحدث التقنيات والممارسات الطبية العالمية، ومواصلة بناء وتعزيز الشراكات الفعالة مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والعالمية، لضمان منظومة رعاية صحية تتمتع بالجودة والكفاءة، وتسهم في تحسين جودة الحياة.

واعتبر أن يوم الصحة العالمي الذي يصادف السابع من أبريل من كل عام، مناسبة مهمة تعكس ضرورة العناية بالصحة، وتعزيز الوعي الصحي لدى الأفراد والمجتمعات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من بين الدول الرائدة عالمياً في تعزيز الرعاية الصحية، وتحسين جودة الحياة لمواطنيها ومقيميها، وذلك استناداً إلى رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تهدف إلى بناء مستقبل مستدام ومزدهر، عبر التزامها الراسخ بالوصول إلى جودة الحياة، وتحقيق رؤيتها المستدامة بحلول مئوية الدولة 2071.