محمد سليم العلماء: فخورون بكفاءة منظومتنا الصحية

دبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن يوم الصحة العالمي مناسبة مهمة تجدد من خلالها وزارة الصحة ووقاية المجتمع التزامها الراسخ بالتوعية، وتشجيع السلوكيات الصحية في المجتمع، تجسيداً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة التي تضع صحة سكان الدولة، وتعزيز جودة حياتهم في مقدمة أولوياتها، انطلاقاً من إدراكها بأن الصحة قطاع حيوي يجب التركيز عليه لتحقيق الرخاء والازدهار الشامل للمجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن الاحتفال بهذا اليوم العالمي يشكل لنا فرصة لنعبر عن فخرنا بما حققته دولة الإمارات من قفزات نوعية أسهمت في رفع كفاءة منظومتنا الصحية، وزيادة فاعلية أداء كوادرنا الطبية الذين يستحقون كل التقدير على جهودهم ودورهم الإنساني الذي يقومون به وتضحياتهم الجسيمة التي تلهمنا جميعاً وتدفعنا لتكريمهم، مع كل الأمنيات لهم بالمزيد من النجاح والتفوق.

وأوضح أن اختيار شعار يوم الصحة العالمي لعام 2024 (صحتي حقي) يستهدف تسليط الضوء على حق كل فرد حول العالم في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والحفاظ على صحته ورفاهيته، انطلاقاً من أهمية الصحة واعتبارها حقاً إنسانياً أساسياً، وضرورة العمل على ضمان توفير الخدمات الصحية بجودة عالية للجميع ودون تمييز، وبتكلفة معقولة، منوهاً بأن التغطية الصحية الشاملة تعد هدفاً مهماً لتحقيق الصحة والرفاهية للجميع وتسهم في بناء مجتمعات أكثر صحة واستدامة.