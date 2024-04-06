عبد الرحمن العويس: كفاءة القطاع تعزز تنافسية الدولة

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن دولة الإمارات نجحت بدعم وتوجيهات القيادة الحكيمة في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تطبق أفضل الممارسات العالمية، وتضع رفاهية الإنسان وسعادته، هدفاً استراتيجياً تسخّر في سبيل تحقيقه كل الإمكانات لتحسين جودة الحياة واستدامة الإنجازات، لتكون الإمارات دائماً المحور الذي تنطلق منه الأفكار المبتكرة والحلول التي تؤكد مكانتها مركزاً فاعلاً ومؤثراً في الرعاية الصحية، لا يخدم احتياجات سكان الإمارات فحسب، ولكن يضع إمكاناته وقدراته في خدمة شعوب المنطقة والعالم، بناء على تطلعات مئوية الإمارات 2071.

وقال معاليه، بمناسبة يوم الصحة العالمي، الذي يتزامن مع احتفال منظمة الصحة العالمية بالذكرى السادسة والسبعين لتأسيسها تحت شعار «صحتي حقي»: «إن الإمارات تعتبر الصحة من الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين وتستهدف السياسات الصحية توفير أفضل الخدمات الصحية بجودة وكفاءة، وضمان حماية حقوق المرضى وفقاً لأفضل المعايير العالمية».

ولفت معاليه إلى أن تطوير القطاع الصحي في دولة الإمارات أولوية استراتيجية وطنية تتعاون في تحقيقها الجهات الصحية الوطنية، بما يدعم تنافسية القطاع ومرونته وفعاليته ومواءمته مع توجهات الدولة التي تضع صحة الإنسان في صدارة توجهاتها، مشيراً إلى التطور المتسارع للخدمات الصحية والرقمية التي تدعم جاهزية النظام الصحي الوقائي المستدام في دولة الإمارات، فضلاً عن إطلاق مشاريع وطنية تتكامل فيها الجهود المشتركة، وفق رؤية مستقبلية هدفها ضمان أعلى مستويات الرعاية الصحية وجودة الحياة.

وتوجه معالي الوزير بالشكر والتقدير لكل القيادات والكوادر الصحية والفنية في القطاع الصحي، والشركاء الاستراتيجيين من جهات حكومية وخاصة، في إطار تعاون بنّاء ومثمر، بما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وسعادته وجودة حياته في دولة الإمارات، والذي يتناسب مع الأهداف الطموحة للعقود القادمة.