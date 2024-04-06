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شرطة دبي تقدم مليون درهم لـ«وقف الأم»

شرطة دبي تقدم مليون درهم لـ«وقف الأم»
7 ابريل 2024 02:26

دبي (الاتحاد)

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي مساهمتها بمبلغ مليون درهم دعماً لحملة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.
وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الحملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسخ المكانة الريادية لدولة الإمارات عالمياً في العمل الإنساني، وتؤكد سمعتها كنموذج ملهم في ترسيخ قيم بر الوالدين والتراحم والمودة والتكافل بين أفراد المجتمع، من خلال مشاريع وحملات وقف عالمية مستدامة، تستهدف الشعوب كافة في كل مكان بالتعليم والتمكين.
وأضاف معاليه «نفخر بأن نكون جزءاً مساهماً في الحملة، وداعمين لتحقيق أهدافها بتقديم فرص مستدامة للأفراد والمجتمعات الأقل حظاً في العالم، سعياً لتمكينهم وتزويدهم بالممكنات والمهارات التعليمية والمعرفية اللازمة لبناء مستقبلهم والمشاركة في نهضة مجتمعاتهم».
وتابع معاليه: «نحن في القيادة العامة لشرطة دبي نؤكد دعمنا لحملة (وقف الأم) التي تكرم عطاء الأمهات، وتستكمل في الوقت نفسه، النجاحات النوعية التي حققتها الحملات الرمضانية السابقة التي أطلقتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إيماناً منا بأن المسؤولية المجتمعية واجب وطني وإنساني يُحتم علينا أن نبذل في سبيلها كل الجهود التي ترسخ وتؤكد القيم النبيلة المتأصلة في المجتمع الإماراتي».

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