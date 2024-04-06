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تفاهم بين «محمد بن راشد للإسكان» و«دبي الإسلامي» لدعم المبادرات المجتمعية بقيمة 10 ملايين درهم

تفاهم بين «محمد بن راشد للإسكان» و«دبي الإسلامي» لدعم المبادرات المجتمعية بقيمة 10 ملايين درهم
7 ابريل 2024 02:26

دبي (الاتحاد)

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وقّعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وبنك دبي الإسلامي مذكرة تفاهم، هدفها دعم المبادرات المجتمعية بقيمة 10 ملايين درهم، في خطوة تؤكد الشراكة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، إذ تأتي هذه المبادرة مستلهمةً لروح العطاء في شهر رمضان المبارك، ودعماً لأهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 الرامية إلى جعل دبي من أفضل مدن العالم في مستوى المعيشة، مع بناء المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين. واتساقاً مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية، تسهم هذه الشراكة في تعزيز الدور الاجتماعي والتنموي الذي تقوم به كل من المؤسسة والبنك، ترسيخاً لقيم التكافل والتضامن في المجتمع، واستكمالاً لجهود الطرفين في دعم وتطوير المجتمع المحلِّي في دبي، وتعزيز مساهماتهما في مختلف المجالات الخيرية والتنموية.
وتعليقاً على الشراكة، قال هيثم الخاجة، مدير إدارة الاتصال والتسويق بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «فخورون بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي، الرائد في تقديم الخدمات المالية الإسلامية، لدعم مبادراتنا المجتمعية التي تخدم مختلف شرائح المجتمع المحلي في دبي، والشراكة تعكس مدى التزام الجانبين بالمساهمة في بناء مجتمع متماسك ومستدام، يسوده الخير والنماء».

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان
بنك دبي الإسلامي
دبي
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