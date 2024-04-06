الأحد 7 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إقبال لافت للمشاركة بفعاليات رمضانية في دبي

إقبال لافت للمشاركة بفعاليات رمضانية في دبي
7 ابريل 2024 02:26

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس قسم جمع المساهمات في «معاً» لـ«الاتحاد»: «عطاء أبوظبي» تحفز الأفراد وتحثّهم على المشاركة المجتمعية
بيت العائلة الإبراهيمية يوزع 6000 وجبة إفطار صائم

شهدت الفعاليات والمهرجانات الرمضانية التي تم تنظيمها برعاية صندوق الفرجان، المشروع المجتمعي الذي يستهدف تمويل الأفكار والمشاريع التطويرية والمجتمعية في الأحياء السكنية، إقبالاً جماهيرياً من أبناء 15 فريجاً غطتها الفعاليات التي رعاها الصندوق خلال الشهر الفضيل، ممن حرصوا على الاستمتاع بالأجواء الرمضانية المميزة التي وفرتها الأنشطة والتي جمعت بين الفنون الشعبية والموسيقى والرسم والتصوير والألعاب الشعبية وتحديات الطبخ إلى جانب المشاريع المنزلية، والمهرجانات والبطولات الرياضية المختلفة.
تفاعل مجتمعي
وقال راشد الهاجري، مدير مشروع صندوق الفرجان: «يعكس الإقبال الجماهيري الذي شهدته كل الفعاليات التي رعاها صندوق الفرجان في شهر رمضان، حرص أبناء فرجان دبي على التفاعل مع المبادرات التي تستهدف ترسيخ الترابط بين أبناء أحياء دبي وتحسين حياة المواطنين وتعزيز التنمية الشاملة.
وأكد أن المبادرات والمهرجانات التي رعاها الصندوق شهدت عدداً متنوعاً من الأنشطة التي عملت على تمكين المواهب المختلفة من أبناء الفرجان وتشجيع المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة التطوع وتعزيز الروح الرياضية والتنافس الشريف، ونشر ثقافة الحياة بنمط صحي.
وتابع: «ملتزمون في صندوق الفرجان بالعمل على تقديم الدعم والرعاية للفعاليات والمبادرات التي تلبي احتياجات وتطلعات سكان فرجان دبي، وبالتعاون مع مختلف الجهات في الإمارة، من أجل تحقيق مستهدفات الصندوق الساعي إلى تنفيذ برامج تعمل على خلق تجربة مجتمعية متميزة لحياة المواطنين في فرجانهم».

دبي
رمضان
الفنون الشعبية
راشد الهاجري
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
بلباو.. وداعاً «النحس»!
الرياضة
بلباو.. وداعاً «النحس»!
اليوم 11:01
لامين يامال يقبل «تحدي ميسي»!
الرياضة
لامين يامال يقبل «تحدي ميسي»!
اليوم 10:58
وزيرة الخزانة الأميركية تصافح رئيس مجلس الدولة الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين
الأخبار العالمية
رئيس الوزراء الصيني يلتقي وزيرة الخزانة الأميركية في بكين
اليوم 10:41
سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني
الأخبار العالمية
السلطات الصينية تواصل البحث عن مفقودين إثر اصطدام قارب بسفينة
اليوم 10:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©