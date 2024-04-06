إقبال لافت للمشاركة بفعاليات رمضانية في دبي

دبي (الاتحاد)

شهدت الفعاليات والمهرجانات الرمضانية التي تم تنظيمها برعاية صندوق الفرجان، المشروع المجتمعي الذي يستهدف تمويل الأفكار والمشاريع التطويرية والمجتمعية في الأحياء السكنية، إقبالاً جماهيرياً من أبناء 15 فريجاً غطتها الفعاليات التي رعاها الصندوق خلال الشهر الفضيل، ممن حرصوا على الاستمتاع بالأجواء الرمضانية المميزة التي وفرتها الأنشطة والتي جمعت بين الفنون الشعبية والموسيقى والرسم والتصوير والألعاب الشعبية وتحديات الطبخ إلى جانب المشاريع المنزلية، والمهرجانات والبطولات الرياضية المختلفة.

تفاعل مجتمعي

وقال راشد الهاجري، مدير مشروع صندوق الفرجان: «يعكس الإقبال الجماهيري الذي شهدته كل الفعاليات التي رعاها صندوق الفرجان في شهر رمضان، حرص أبناء فرجان دبي على التفاعل مع المبادرات التي تستهدف ترسيخ الترابط بين أبناء أحياء دبي وتحسين حياة المواطنين وتعزيز التنمية الشاملة.

وأكد أن المبادرات والمهرجانات التي رعاها الصندوق شهدت عدداً متنوعاً من الأنشطة التي عملت على تمكين المواهب المختلفة من أبناء الفرجان وتشجيع المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة التطوع وتعزيز الروح الرياضية والتنافس الشريف، ونشر ثقافة الحياة بنمط صحي.

وتابع: «ملتزمون في صندوق الفرجان بالعمل على تقديم الدعم والرعاية للفعاليات والمبادرات التي تلبي احتياجات وتطلعات سكان فرجان دبي، وبالتعاون مع مختلف الجهات في الإمارة، من أجل تحقيق مستهدفات الصندوق الساعي إلى تنفيذ برامج تعمل على خلق تجربة مجتمعية متميزة لحياة المواطنين في فرجانهم».