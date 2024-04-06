«الأعلى للأمومة والطفولة» ينظم جلسة الصحة النفسية والتواصل الإيجابي

أبوظبي (وام)

نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، جلسة رمضانية حول تأثير الصحة النفسية على التواصل الإيجابي، في إطار البرنامج التمهيدي الذي ينفذه المجلس تحضيراً لمنتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة الذي سيعقد خلال شهر أكتوبر المقبل.

وقدمت الجلسة الاستشارية، التي عقدت في مقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بأبوظبي، نورة المهيري، المتخصصة في مجال استشارات تطوير أسلوب الحياة، والعلاج بقوة العقل الباطن، مدربة علم النفس الإيجابي، وذلك بحضور كل من معالي الشيخة لبنى القاسمي، أول وزيرة إماراتية، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومحمد وسيم خياطه، رئيس بنك المارية المحلي، ونخبة من المشاركين.

وقالت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن المجلس يواصل تنظيم الفعاليات التي تهيئ لانعقاد منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والذي سيكون بمثابة درّة أنشطة المجلس خلال العام الحالي، وذلك في إطار مساعيه لتعزيز الوعي والمعرفة والثقافة العامة حول أهمية الصحة النفسية والعوامل التي تدعم السلوكيات الإيجابية في المجتمع.

وأضافت: «أن المجلس يحرص على استدامة الأنشطة التي تدعم الموضوع المحوري للمنتدى، والوصول بها إلى مناطق الدولة كافّة، وكذلك تناول الموضوعات المتنوعة والجوانب المختلفة للصحة النفسية وتأثيراتها المتنوعة والمتفاوتة في حياة الفرد، وانعكاسات تأثيرها على أدائه وتفاعله مع محيطه، وكذلك على قدرته على الإبداع والإنتاج بفاعلية».

وأكدت الفلاسي، أن سلامة الصحة النفسية تنعكس بشكل مباشر على الصحة الجسدية وعلى الرفاه المعيشي، وهو ما يحرص المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على الإسهام الفاعل في تحقيقه في مجتمع الإمارات التي يعد شعبها اليوم واحداً من أسعد شعوب العالم، مشيرة إلى أن موضوع الجلسة يمثل واحداً من العناصر التي تلعب دوراً فاعلاً في الوصول إلى مجتمع متفاهم على المستويات كافة، يمتلك أفراده القدرة على التفاعل الإيجابي فيما بينهم وصولاً إلى النجاح المنشود على المستويين الفردي والجمعي.

التواصل الإيجابي

وأوضحت نورة المهيري أن مهارات التواصل الفعال هي مجموعة من الاستراتيجيات والطرائق التي يجب اتباعها لضمان أن تكون عملية التواصل فعالة وتحقق الهدف المرجو، تشمل مهارة الاستماع، والثبات الانفعالي، والثقة بالنفس، وتقبل النقد، واختيار نبرة الصوت المناسبة، والتعاطف، والاحترام، ومهارة التفاوض والإقناع، ومهارة طرح السؤال، والإيجاز، واستخدام الفواصل الكلامية، والتحضير الجيد.

وقالت: «إن مهارات التواصل الفعال تتأثر بعوامل عدة، مثل اللغة، والبيئة، والثقافة، وإن هناك بعض المعوقات التي قد تعرقل قدرة الفرد على التواصل الفعال مثل الضوضاء، وضعف اللغة، والمشكلات النفسية، والمعوقات العاطفية، والمشاكل الثقافية».

وأوضحت المهيري أن امتلاك مهارات التواصل الفعالة يساعد في تجهيز الأفكار والمعلومات والاستعداد الجيد قبل التواصل مع الآخرين، وفهمهم والتعبير عن الاهتمام والتفاعل معهم بشكل فعّال، وتطوير العلاقات بناءً على تقدير الآراء والتعلم من النقاشات والتعليقات البناءة، بجانب تسهيل نقل المشاعر والمعنى بشكل صحيح وفهم الرسالة المراد توصيلها، وبالتالي التفاهم بشكل أفضل بين الأفراد، وتحقيق الأهداف بطرق سلمية ومقنعة، وحل النزاعات بيسر وسهولة.