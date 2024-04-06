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سفير الإمارات يلتقي مدير الهيئة الوطنية للأزمات والكوارث في الصومال

أحمد جمعة الرميثي خلال لقاء محمود معلم (وام)
7 ابريل 2024 02:27

مقديشو (وام)

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اجتمع أحمد جمعة الرميثي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، أمس، في مقديشو، مع محمود معلم، مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في الصومال.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والصومال، وسبل تعزيز وتطوير التعاون المتبادل في شتى المجالات.
وأكد الرميثي أنّ دولة الإمارات ملتزمة بدعم ومساندة الصومال والشعب الصومالي في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية، ومؤازرة مسيرة الأمن والاستقرار والتنمية، وأوضح أن هذا نابع من مبدأ راسخ ومتجذر، يجسد العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال: «إنّ دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون المشترك والبناء مع الصومال في الأصعدة كافة، ومساندتها في تحقيق التنمية والازدهار».
من جانبه، أشاد معلم بجهود دولة الإمارات في الجانب الإنساني والإغاثي، لافتاً إلى أنها أكبر الدول الداعمة للصومال. وأوضح أنّ دولة الإمارات تعتبر الصديق الموثوق للصومال، وأنها تفي بما تعد به، خاصة في قطاع المساعدات وإيصالها إلى مستحقيها. وقدّم الشكر والتقدير لدولة الإمارات وقيادتها على المساندة غير المحدودة التي تقدمها للصومال، وقدّم إلى الرميثي درعاً تذكارية، مثمناً الجهود التي يبذلها لتعزيز العلاقات الثنائية.

الإمارات
الصومال
مقديشو
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