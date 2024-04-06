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«السلامة المرورية» في المجلس الرمضاني لشرطة أبوظبي

محمود يوسف البلوشي وعبدالله السويدي وعدد من الضباط والحضور خلال المجلس (من المصدر)
7 ابريل 2024 02:26

أبوظبي (الاتحاد)

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ناقشت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، في مجلسها الرمضاني، عدداً من الموضوعات المرورية في تعزيز السلامة على الطرقات.
وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز التوعية المرورية؛ لضمان الأمن على الطرق، والالتزام بأسس السلامة المرورية، ونشر ثقافة الوعي المروري لدى الجمهور، بما ينعكس إيجابياً على جهود الحد من الحوادث على الطرق، والسلامة العامة، والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار.
 وأشاد العقيد الدكتور عبد الله يوسف السويدي، مدير إدارة مرور المناطق الخارجية، بتجاوب الحضور مع موضوعات السلامة المرورية، لافتاً إلى حرص شرطة أبوظبي على رفع مستوى الوعي لأفراد المجتمع عموماً، وخصوصاً السائقين ومستخدمي الطريق، باتباع إجراءات السلامة والوقاية من الحوادث المرورية.
وقدم فرع التوعية والتثقيف المروري بالمناطق الخارجية محاضرة عن مخاطر الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، والانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة أمان كافية، والسرعة دون مراعاة ظروف الطريق، ومخاطر استخدام الهاتف أثناء القيادة، وخطورة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وشارك فرع التوعية والتثقيف المروري في أبوظبي بعرض الروبوتات الذكية، وتعريف بجهودها في تعزيز التوعية المرورية.

السلامة المرورية
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