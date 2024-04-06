«الجندي»: الصحة.. ركيزة الإمارات للتنمية المستدامة

أبوظبي (وام)

أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع، ملحقاً خاصاً بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يصادف الـ7 من أبريل من كل عام، في إطار مواكبتها لمختلف المناسبات العالمية، وحرصها على إبراز الدور المميز لدولة الإمارات وإنجازاتها في مجال الصحة على المستويين المحلي والعالمي.

وتضمن الإصدار الخاص الذي جاء تحت عنوان «صحتي حقي»، العديد من المقالات الحصرية لعدد من الوزراء والمسؤولين بدولة الإمارات، فضلاً عن محاور تحتوي على موضوعات تبرز أهمية دور الدولة في النهوض بقطاعها الصحي وإلقاء الضوء على إنجازاتها التي لم تقتصر على الصعيد المحلي بل امتدت إلى مختلف أرجاء العالم.

وتحت عنوان «الصحة.. ركيزة الإمارات للتنمية المستدامة»، قالت مجلة «الجندي» في كلمتها الرئيسية: «لقد أدركت دولة الإمارات منذ تأسيسها أن صحة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة هي الأولوية القصوى، وأهم ركيزة من ركائز تقدم الدولة وتطورها وتنميتها المستدامة، ولتحقيق ذلك الهدف النبيل أنشأت الدولة أحدث المرافق الصحية، واستقطبت أفضل الكوادر الطبية، وعملت على توفير الضمانات الصحية للمواطنين والمقيمين، كما وضعت الخطط لمواجهة الأوبئة والأمراض والأزمات الصحية بالتعاون مع مختلف المؤسسات الصحية العالمية التي باتت تضع الدولة وتصنف إنجازاتها في القطاع الصحي على أعلى مراتب الصدارة والتميز».

وأضافت المجلة في إصدارها الخاص «إن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت عنواناً بارزاً في تقديم يد العون والمساندة لمختلف شعوب العالم، فقد جابت أياديها البيضاء بمختلف مؤسساتها الخيرية كل أرجاء العالم، فتجدها حاضرة بلا مقابل لتقديم الدعم الطبي في الكوارث والأزمات والحروب، ولعل أبرز مثال على ذلك العمليات الإغاثية العملاقة لدعم الأشقاء والأصدقاء في مختلف بقاع العالم، كعملية (الفارس الشهم)عبر قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، حيث تمثل أروع وأسمى أشكال الدعم والمساندة الطبية للشعوب المتضررة من الكوارث والحروب، وتكرس حق توفير الصحة للجميع».

استعرضت «الجندي» تحت عنوان «الإمارات.. سجل حافل بالإنجازات ودعم حق الصحة»، الإنجازات الكبيرة التي حققها القطاع الصحي في الدولة، والدور الإنساني الكبير الذي لعبته الدولة وما زالت في مد يد العون والمساندة لدول العالم في المجال الصحي، حيث تسير دولة الإمارات على نهج ثابت وراسخ في تقديم مختلف أنواع الدعم والمساندة للدول الشقيقة والصديقة إقليمياً وعالمياً دون تمييز. وأفردت «الجندي» مساحات مهمة من صفحات إصدارها الخاص لتروي قصص النجاح والتميز التي تسطرها كوادر سلاح الخدمات الطبية بوزارة الدفاع على مختلف الصعد والمستويات.