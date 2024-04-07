محمد بن زايد: الاستثمار في الصحة أولوية رئيسية في استراتيجية الإمارات التنموية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن الاستثمار في الصحة أولوية رئيسية في استراتيجية الإمارات التنموية ورؤيتها للمستقبل الأفضل لشعبها.

وقال سموه في حسابه الرسمي بمنصة إكس:" الاستثمار في الصحة أولوية رئيسية في استراتيجية الإمارات التنموية ورؤيتها للمستقبل الأفضل لشعبها".

وأضاف سموه: وفي "يوم الصحة العالمي" نجدد التزامنا بمواصلة العمل مع الشركاء لدعم الصحة وجهود مكافحة الأمراض في العالم، انطلاقاً من إيماننا بأن المرض هو أحد أكبر معوقات التنمية والسلام والازدهار على الساحة الدولية".