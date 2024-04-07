شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس تشاد الانتقالي

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، فخامة محمد إدريس ديبي إتنو، الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد في العاصمة أنجمينا، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وتشاد في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة ديبي إتنو معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمت مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد وسبل تنميتها في المجالات كافة. وأكد الطرفان أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وعبرا عن الحرص على العمل المشترك لتعزيز الشراكة القائمة بين البلدين لتحقيق المنفعة العامة.وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان خلال اللقاء أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد في تطور مستمر.

كما التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان معالي محمد صالح النظيف، وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة المشتركة ومذكرة تفاهم للتدريب الدبلوماسي.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة يقوم بها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان والوفد المرافق إلى عدد من دول القارة الأفريقية لتعزيز العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات ودول القارة، وسبل تطويرها وإقامة شراكات جديدة.