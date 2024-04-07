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علوم الدار

متطوعو "الهلال الأحمر" يواصلون نشر الخير في الأردن حتى الأيام الأخيرة من رمضان

متطوعو" الهلال الأحمر " يواصلون نشر الخير في الأردن حتى الأيام الأخيرة من رمضان
7 ابريل 2024 15:41

أكد يوسف عبدالله الهرمودي نائب مدير فريق الإغاثة الإماراتي بمريجيب الفهود في المملكة الأردنية الهاشمية حرص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تطبيق التكافل الاجتماعي الذي حث عليه ديننا الحنيف.

جاء ذلك خلال توزيع فريق الإغاثة الإماراتي التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجبات إفطار صائم على الأسر المتعففة بالتعاون مع 12 جمعية خيرية في مناطق شملت الأزرق والرصيفة والزرقاء والمفرق، واستفاد منها 3000 مستفيد.

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يذكر أن فرق المتطوعين ما زالت توزع وجبات إفطار صائم يومياً قبل أذان المغرب، ضمن نقاط محددة في العاصمة الأردنية عمّان ومحافظة الزرقاء.

المصدر: وام
رمضان
الأردن
الهلال الأحمر الإماراتي
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