مكتب فخر الوطن يحتفي بيوم الصحة العالمي

أكّد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب "فخر الوطن" أن مشاركة المكتب في احتفالات دولة الإمارات بيوم الصحة العالمي الذي يُصادف اليوم هو دليل على تسخير الجهود لتوفير الرعاية الصحية لأفراد المجتمع كافة.

وقال معاليه إن دولة الإمارات تعتبر أن الحق في الصحة أولوية قصوى، ومن هذا المنطلق تعمل الجهات الصحية الاتحادية والمحلية على توفير خدمات الرعاية الصحية وفق أعلى وأرقى المعايير العالمية.

وأشار إلى أن دولة الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" حريصة كل الحرص على توفير سبل الراحة والرفاهية كافة لأبناء شعبها بشكل عام، وإلى أبطال الصفوف الأمامية بشكل خاص على ماقدّموه ويقدّمونه كل يوم في سبيل حماية أفراد المجتمع، وتفانيهم في إبراز الوجه الإنساني الرائع لدولة الإمارات، وقدراتها المتميّزة الرائدة في الخدمات الصحية التي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية في هذا المجال.

وقال معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان إن الاحتفاء بيوم الصحة العالمي يؤكد حرص دولة الامارات على ضرورة العناية بالصحة وتعزيز الوعي الصحي، وأوضح أن الإمارات تعتبر من بين الدول الرائدة عالمياً في تعزيز الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة لمواطنيها والمقيمين على أرضها الطيبة.

وتوجّه معاليه بالشكر والتقدير والعرفان بالجميل إلى الأشخاص كافة العاملين في القطاع الصحي الإماراتي، والكوادر الطبية من العاملين في الصفوف الأمامية على تفانيهم وجهودهم المُخلصة في حماية صحة أفراد المجتمع، وحرصهم على إيصال الرسائل الإنسانية والتعايش السلمي من الإمارات لجميع شعوب العالم، بأنها وطن يقود دفة الريادة كنموذج ملهم للارتقاء بجودة الحياة والمساهمة في صناعة مستقبل أفضل للإنسان والحفاظ على صحته وحياته، مؤكداً أنهم ثروة الوطن ومصدر فخره واعتزازه على الدوام.