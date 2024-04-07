"طيور الخير" تسقط أكثر من 1500 طن من المساعدات في غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة تنفيذ عملية "طيور الخير"، الإسقاط الجوي الـ 27 للمساعدات الإنسانية والإغاثية، على شمال قطاع غزة.

وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي "C17" تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتي "C295" تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، على منصة "إكس"، "جرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التى يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 4 طائرات حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" إلى 1565 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية".

تأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.