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بتوجيهات حمدان بن زايد.. وصول سفينة مساعدات إلى العريش لدعم الشعب الفلسطيني

بتوجيهات حمدان بن زايد.. وصول سفينة مساعدات إلى العريش لدعم الشعب الفلسطيني
7 ابريل 2024 17:50

وصلت إلى ميناء العريش بجمهورية مصر العربية، سفينة المساعدات الإماراتية الثالثة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، تحمل على متنها 4 آلاف و630 طنا من المواد الإغاثية المتنوعة، لتوفير المزيد من المساعدات الإنسانية للمتأثرين من الأحداث في غزة.
وقالت وزارة الدفاع، على موقع "إكس"، "تضمنت محتويات السفينة المواد الغذائية، والطبية والمكملات الغذائية للأطفال، إلى جانب الملابس الشتوية المتنوعة ومواد الإيواء والاحتياجات الضرورية الأخرى".

جاء تسيير السفينة بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لدعم أهالي غزة وتوفير الاحتياجات الضرورية في مختلف المجالات للمتأثرين من الأحداث هناك، وفقا لوزارة الدفاع.

وأضافت الوزارة "كان في استقبالها بميناء العريش راشد مبارك المنصوري الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وأكد المنصوري أن تسيير هذه الشحنة من المساعدات الإنسانية بحرا، يأتي تعزيزاً لمبادرات الدولة الإنسانية لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" المستمرة لدعم غزة وتوفير الاحتياجات الضرورية في مختلف المجالات للمتأثرين من الأحداث هناك".

وقال المنصوري إنه تم إعداد خطة محكمة بالتنسيق مع وفود الهلال الأحمر الإماراتي الموجودة حاليا داخل القطاع، لتوزيع حمولة السفينة من المساعدات على المستهدفين في المناطق الأكثر تأثرا بأحداث غزة، مشيرا إلى أن الهيئة تبذل ما في وسعها من جهود إنسانية لمواكبة حجم التحديات الإنسانية التي تواجه الساحة الفلسطينية، خاصة في مجال الإمدادات الغذائية والاحتياجات الضرورية الأخرى. 

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كانت السفينة قد أبحرت من ميناء الفجيرة في 23 مارس الماضي وتحمل 4218.3 طن من المواد الغذائية، و370.2 طن من المواد الإيوائية، و41.6 طن من المساعدات الطبية بالإضافة إلى عدد 6 صهاريج للمياه وعدد 2 صهريج للمجاري وخزان ديزل.

وساهم في تأمين حمولة السفينة كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

يأتي وصول السفينة الثالثة استمراراً للجهود المستدامة التي تقوم بها دولة الإمارات على مختلف المستويات لإغاثة المدنيين في قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3 وتقديم الدعم الإنساني اللازم لهم بما يسهم في التخفيف من معاناتهم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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