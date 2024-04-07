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"الأرصاد": احتمال سقوط أمطار غدا

أبوظبي
7 ابريل 2024 19:14

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المتوسطة على بعض المناطق الساحلية الغربية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
ولفت إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط أحياناً. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:46 والثاني عند الساعة 01:19، والجزر الأول عند الساعة 18:59 والثاني عند الساعة 07:21.
ونوه إلى أن الموج في بحر عمان  سيكون خفيفا. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:31 والثاني عند الساعة 21:22، والجزر الأول عند الساعة 15:21 والثاني عند الساعة 03:55.

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المصدر: وام
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