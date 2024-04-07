شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس الغابون الانتقالي

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، فخامة الجنرال بريس أولغي أنغيما، رئيس الغابون الانتقالي في العاصمة ليبرفيل، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل فخامته معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، خلال اللقاء، أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الغابون في تقدم مستمر، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين.

تأتي هذه الزيارة ضمن جولة يجريها معاليه والوفد المرافق له، إلى عدد من دول القارة الأفريقية لتعزيز العلاقات الراسخة والوطيدة بين دولة الإمارات ودول القارة، وخلق شراكات جديدة، بما يحقق مصالح وطموحات شعوب المنطقتين.