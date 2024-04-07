الإمارات والأردن تنفّذان عملية إسقاط جديدة للمساعدات الغذائية على غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، ضمن عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية، عن تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني، عملية الإسقاط المشتركة الـ 11 للمساعدات الغذائية على شمال قطاع غزة.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية، على منصة إكس" (تويتر سابقا) "بلغت كمية المواد الإغاثية، التي تم إسقاطها بواسطة الإمارات، 62 طناً من المساعدات".

ويستمر تنفيذ هذه العملية تجسيدا للتعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق وبشكل خاص في المناطق التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة.