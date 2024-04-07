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«فرحتكم عيد» في مستشفى توام

«فرحتكم عيد» في مستشفى توام
8 ابريل 2024 02:46

أبوظبي (الاتحاد)

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ضمن مبادرة «فرحتكم عيد»، زار وفد من شرطة أبوظبي مصابي الحوادث المرورية في مستشفى توام بمدينة العين، تخللها تقديم الهدايا لهم، وتعريفهم بالإرشادات والنصائح المرورية حول الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية تجنباً لوقوع الحوادث. وتحرص شرطة أبوظبي على مد جسور التواصل المجتمعي، للتخفيف عن المصابين، والاطمئنان إلى حالتهم الصحية، وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم.
وهنأ وفد شرطة أبوظبي المصابين بعيد الفطر السعيد، متمنين لهم الصحة والشفاء العاجل. 
كما أثنى أهالي المصابين والمرضى على المبادرة الإنسانية لشرطة أبوظبي بزيارتهم ومعايدتهم، ونشر الثقافة المرورية.

مستشفى توام
شرطة أبوظبي
العين
العيد
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