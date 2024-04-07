600 طالب يشاركون في مُلتقى الربيع الطلابي 2024

دبي (الاتحاد)

اختتم مركز حماية الدولي، التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، فعاليات «ملتقى الربيع الطلابي 2024» الذي أقيم تحت شعار: «نتدرب لنحمي»، وذلك بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومجلس شرطة دبي الطلابي، وبمشاركة أكثر من 600 طالب وطالبة.

وأكد اللواء عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، أن ملتقى الربيع الطلابي حقق أهدافه من خلال استثمار أوقات الفراغ وربط الطالب بمجتمعه، وإزالة الحواجز بين رجل الشرطة والطلاب، مُشيداً بالشراكة الاستراتيجية بين شرطة دبي ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي التي ركزت على تطوير البرامج الأمنية ومدى انعكاسها الإيجابي على سلوك الطلاب.

من جانبه، أشاد المهندس محمد حمزة القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بالبرامج المتنوعة التي يقدمها مركز حماية الدولي والتي ينعكس مردودها الإيجابي على الطالب وأسرته ومجتمعه، مؤكداً أن برامج مركز حماية الدولي التي تقام بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تحمي الطالب من الكثير من العوامل الدخيلة التي قد تؤثر على سلوكه الاجتماعي وتقييمه الدراسي، فتحصنه وتحميه وتقيه الكثير من المخاطر.

من جانبه، قال العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف، مدير مركز حماية الدولي، إن ملتقى الربيع الطلابي هو أحد المواسم الطلابية التي يستفيد منها المركز في إطلاق برامجه التوعوية للطلاب التي تشتمل على فعاليات رياضية وعسكرية وتطوعية ومعرفية وورش متنوعة، مشيراً إلى أن الاستعدادات ستبدأ مُبكراً للبرنامج الصيفي لهذا العام، والذي يُعد الحدث الأكبر على مستوى الإمارات، مُشيداً بفرق العمل التي عملت ليلاً ونهاراً من أجل توفير بيئة مناخية إيجابية للطلاب، ورسم الابتسامة على وجوههم، وغرس القيم النبيلة في نفوسهم.

وشهد ختام فعاليات مُلتقى الربيع الطلابي، تقديم أمل بالهول، مستشارة الشؤون المجتمعية بمؤسسة وطني الإمارات، ورشة عمل تفاعلية لمجموعة من الطلاب تحت عنوان «العادات الدخيلة على المجتمع الإماراتي وكيفية التعامل معها».