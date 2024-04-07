«إسلامية الشارقة» تختتم فعالياتها وبرامجها الرمضانية

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، اختتام برنامجها الرمضاني وفعالياتها التي نظمت طوال أيام الشهر الفضيل، وتضمنت العديد من الأنشطة والبرامج الدعوية والتوعوية المتنوعة التي أسهمت في رفع الوعي الديني لدى فئات وشرائح المجتمع بجالياته المختلفة، ووفرت لهم الأجواء الإيمانية، حيث نظمت دروساً ختامية للفعاليات في جميع مساجد الإمارة حول آداب عيد الفطر المبارك، وسننه، وذلك انطلاقاً من رسالة الدائرة السامية التي تتولاها في الإمارة لتعزيز الثقافة الإسلامية والوعي الديني لدى أفراد المجتمع. واستعداداً لعيد الفطر المبارك، أعلنت الدائرة جاهزية مصليات وجوامع عيد الفطر المبارك، حيث تم تخصيص 632 مصلى وجامعاً في إمارة الشارقة، موزعة على مدن الإمارة وضواحيها، كما خصصت عدداً من المصليات والجوامع لغير الناطقين باللغة العربية، منها اللغة الأردية، والماليبارية، والتاميلية، والإنجليزية.