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أشغال الشارقة تنجز أعمال تطوير مصلى دبا الحصن

مصلى دبا الحصن (وام)
8 ابريل 2024 02:46

الشارقة  (وام)

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أنجزت دائرة الأشغال بالشارقة أعمال تطوير مصلى دبا الحصن في منطقة السيح، وذلك ضمن الخطة التنموية الخاصة بالدائرة الملبية لاحتياجات المجالس البلدية في المناطق.
وقال المهندس عبدالله الطنيجي، مدير إدارة الأفرع، إن الدائرة انتهت من الأعمال كافة الخاصة بالمشروع، وسيكون جاهزاً لصلاة عيد الفطر، حيث جرى إنجاز أعمال رصف كامل للمصلى على مساحة 10.415  متراً مربعاً واستبدال الأبواب الخاصة به بناء على تعليمات صاحب السمو حاكم الشارقة الذي أمر باستكمال المشاريع كافة الخاصة بمصليات العيد بالإمارة، لتكون قريبة من المناطق السكنية للتخفيف على المصلين الذين كانوا يضطرون إلى الذهاب إلى أماكن بعيدة عن مناطقهم لأداء صلاة العيد.
وأوضح أن الدائرة سرعت وتيرة العمل خلال الفترة الماضية للانتهاء من المشروع قبل الموعد المحدد لعيد الفطر بوقت كافٍ لإعطاء الفرصة لدائرة الشؤون الإسلامية لتسلم هذه المصليات وإدراجها ضمن الأماكن التي سيصلى فيها العيد.
كما أنجزت الدائرة مؤخراً تطوير مصلى العيد بمنطقة النحوة في خورفكان، إضافة إلى إنشاء مصلى العيد في منطقة البحائص بالمدام في المنطقة الوسطى.

الشارقة
أشغال الشارقة
دبا الحصن
جاسم عبدالله الطنيجي
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