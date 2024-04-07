سالم القاسمي يستضيف أصحاب الهمم

رأس الخيمة (وام)

أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة، أهمية مبادرات قيادة الدولة الرشيدة، التي تتيح الفرصة لأبناء الوطن، عاماً بعد آخر، لترسيخ قيم ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتشكل تقديراً وعرفاناً بما قدم للوطن والإنسانية.

جاء ذلك خلال استضافة الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي في مجلسه بمنطقة الدهيسة في رأس الخيمة، أصحاب الهمم أعضاء مركز الإمارات الدولي لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم في عجمان، بحضور الدكتور عبد السلام الزيودي، رئيس المركز، وأولياء أمورهم والداعمين للمركز.

حضر اللقاء الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، ومحمد غانم مصطفى، مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.

وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي: «تتضاعف سعادتنا بأصحاب الهمم الذين أثبتوا كفاءتهم في العديد من المجالات، وقدرتهم في التكيف مع بيئات أعمالهم، واستطاعوا أن يثبتوا ذاتهم ويخدموا مجتمعهم في مؤسسات وفرت لهم كل الوسائل التي تتيح لهم فرصة خدمة الوطن»، مؤكداً أن دولتنا حرصت على أن تكون في طليعة الدول التي قطعت أشواطاً طويلة في مجال دمج أصحاب الهمم في المجتمع إيماناً بأهميتهم وأحقيتهم في العيش بمساواة، وحصولهم على فرصهم بشكل عادل.

من جانبه، قال الدكتور عبدالسلام الزيودي إن توجيهات القيادة الرشيدة للدولة بدعم هذه الفئة وسن القوانين الداعمة لأصحاب الهمم في الإمارات هي ترجمة لما رسخه مؤسس الوطن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحرصه على توفير التسهيلات كافة لهذه الفئة من المجتمع، والدعوة الدائمة لدمجهم في مؤسساته الوطنية كافة بالدولة مثل غيرهم من أفراده.

وتناول الجميع مأدبة الإفطار التي أقامها الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بهذه المناسبة.