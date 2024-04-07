الثلاثاء 9 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سالم القاسمي يستضيف أصحاب الهمم

سالم بن سلطان القاسمي مستقبلاً أصحاب الهمم أعضاء مركز الإمارات الدولي (وام)
8 ابريل 2024 02:47

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
سالم القاسمي يشهد جلسة «زايد الإنسانية.. رؤية وطن»
«تنمية المجتمع»: تعزيز منظومة خدمات الرعاية المتكاملة للأفراد من ذوي التوحد

أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة، أهمية مبادرات قيادة الدولة الرشيدة، التي تتيح الفرصة لأبناء الوطن، عاماً بعد آخر، لترسيخ قيم ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتشكل تقديراً وعرفاناً بما قدم للوطن والإنسانية.
جاء ذلك خلال استضافة الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي في مجلسه بمنطقة الدهيسة في رأس الخيمة، أصحاب الهمم أعضاء مركز الإمارات الدولي لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم في عجمان، بحضور الدكتور عبد السلام الزيودي، رئيس المركز، وأولياء أمورهم والداعمين للمركز.
حضر اللقاء الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، ومحمد غانم مصطفى، مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.
وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي: «تتضاعف سعادتنا بأصحاب الهمم الذين أثبتوا كفاءتهم في العديد من المجالات، وقدرتهم في التكيف مع بيئات أعمالهم، واستطاعوا أن يثبتوا ذاتهم ويخدموا مجتمعهم في مؤسسات وفرت لهم كل الوسائل التي تتيح لهم فرصة خدمة الوطن»، مؤكداً أن دولتنا حرصت على أن تكون في طليعة الدول التي قطعت أشواطاً طويلة في مجال دمج أصحاب الهمم في المجتمع إيماناً بأهميتهم وأحقيتهم في العيش بمساواة، وحصولهم على فرصهم بشكل عادل.
من جانبه، قال الدكتور عبدالسلام الزيودي إن توجيهات القيادة الرشيدة للدولة بدعم هذه الفئة وسن القوانين الداعمة لأصحاب الهمم في الإمارات هي ترجمة لما رسخه مؤسس الوطن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحرصه على توفير التسهيلات كافة لهذه الفئة من المجتمع، والدعوة الدائمة لدمجهم في مؤسساته الوطنية كافة بالدولة مثل غيرهم من أفراده.
وتناول الجميع مأدبة الإفطار التي أقامها الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بهذه المناسبة.

سالم القاسمي
أصحاب الهمم
آخر الأخبار
دول تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر
الأخبار العالمية
دول تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر
اليوم 21:03
الفلك الدولي: غداً المتمم لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك
علوم الدار
غداً المتمم لشهر رمضان.. والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك
اليوم 19:56
الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات
علوم الدار
الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات
اليوم 20:10
زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يلتقي قيادات الجيش الأوكراني
9 ابريل 2024
الوصل ينطلق بالفوز الثامن.. والشارقة يتعثر أمام «الصقور»
الرياضة
الوصل ينطلق بالفوز الثامن.. والشارقة يتعثر أمام «الصقور»
9 ابريل 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©