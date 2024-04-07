كهرباء الشارقة توصل الخدمات لـ 15 مسجداً جديداً

الشارقة (الاتحاد)

قامت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بتوصيل التيار الكهربائي لعدد 12 مسجداً جديداً في مناطق متفرقة بمدينة الشارقة بحمولة تصل إلى 2.648 ميجا واط، كما تم توصيل الكهرباء لمسجدين بمدينة خورفكان ومسجد واحد بمدينة كلباء، وفق أفضل المواصفات التي تراعي إجراءات الأمن والسلامة حتى يتمكن المواطنون والمقيمون من أداء الصلوات وإعمار المساجد.

وأوضح المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، أن الهيئة تولي أهمية توصيل الخدمات للمساجد كافة بالشارقة بعد استكمال الإنشاءات وإجراءات التوصيل بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأكد أن توصيل الخدمات للمساجد يتم بالتعاون والتنسيق المستمر بين هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ودائرة الشؤون الإسلامية؛ لتقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة، وتطوير آليات ونظم العمل والارتقاء بمستويات التوعية والإرشاد في استخدام الموارد. وأوضح أن المساجد الجديدة موزعة في مناطق عدة بمدينة الشارقة تشمل الخان، الخان الجديد-2، الرقيبة 7، الزبير، الفلج، الموردة 2، الموردة 5، النهضة، الواحة/جويزع منطقة مويلح التجارية.

وأشار المهندس يوسف محمد عبدالله الحمادي، مدير إدارة كلباء بالإنابة، إلى أن الهيئة تحرص على توفير الخدمات بمناطق الإمارة كافة، وتزامناً مع شهر رمضان المبارك، تم توصيل الخدمات لمسجد جديد في منطقة البردي.