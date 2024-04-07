«بلدية العين» تكثف إجراءاتها الرقابية على سوق المواشي

إيهاب الرفاعي (العين)

كثفت بلدية مدينة العين من إجراءاتها الرقابة والتفتيشية على سوق العين المركزي للمواشي استعداداً لعيد الفطر المبارك وضمان سلامة المواشي من أغنام وأبقار وجمال المعروضة أمام الجمهور، وتتم متابعة مدى التزام الحظائر كافة بمختلف ضوابط واشتراطات الصحة العامة، والتحقق من صحة وسلامة الحيوانات على اختلافها، ومراقبة مستويات النظافة العامة في مختلف المرافق، والتي تضمن سلامة المستهلكين بعد شراء الحيوانات ووجودها في بيئة آمنة مستوفية الاشتراطات الصحية كافة.

وفي هذا الإطار، قامت وحدة الرقابة البيطرية التابعة لقسم الرقابة والرفق بالحيوان في بلدية مدينة العين بتكثيف الإجراءات الرقابية والتفتيشية في سوق العين المركزي للمواشي وعدم السماح بدخول الشحنات إلى السوق دون استيفاء جميع الاشتراطات الصحية وإجراءات ومتطلبات الرفق بالحيوان، وكذلك عمل حملة توعوية لأصحاب الحظائر والتجار حول الالتزام بالاشتراطات الصحية والنظافة العامة داخل الحظائر.

كما تضمنت الإجراءات أيضاً توعية التجار وأصحاب الحظائر بالحالات المرضية للحيوانات التي تستوجب رفضها من الدخول إلى السوق وزيادة عمليات التفتيش اليومي والكشف الصحي على الحيوانات داخل حظائر السوق والتنسيق مع فنيي المختبرات البيطرية، خاصة العاملين داخل السوق لضمان استمرار تقديم خدمات سحب الدم وإنجاز فحص البروسيلا حتى انتهاء العمل وإغلاق البوابة مساء، بالإضافة إلى تنسيق دوام الأطباء البيطريين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، بحيث تتم زيادة العدد في فترات الازدحام الصباحية المتوقعة.

الأنشطة الصحية

وحرصت البلدية على التنسيق مع مراقبي قسم الأنشطة الصحية ـ العاملين في سوق العين المركزي للمواشي ـ لمتابعة أعمال النظافة العامة في سوق العين المركزي للمواشي والمرافق التابعة له ومتابعة الشكاوى بين المتعاملين وأصحاب الحظائر في حالات استرجاع الحيوانات أو في حالات التعويض الناتج عن إتلاف لحوم الذبائح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من قبل الأطباء البيطريين في المسالخ، كما شددت على مكافحة العمالة المخالفة غير المرخصة والتجار الجائلين داخل السوق، مع تنظيم حركة السير للمركبات والشحنات الواردة إلى السوق خلال أيام الازدحام، ومتابعة طلبات وشكاوى واستفسارات المتعاملين داخل السوق.

مخلفات

قامت البلدية بالتنسيق مع شركة تدوير المسؤولة عن ترحيل مخلفات الحظائر إلى خارج السوق، والتعامل معها وفق الإجراءات الصحية المتبعة، والتأكد من ترحيل الحيوانات النافقة داخل حظائر سوق العين المركزي للمواشي في المواعيد المحددة.