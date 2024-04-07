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شرطة دبي تحدد 7 مناطق في الإمارة لمدافع عيد الفطر

شرطة دبي تحدد 7 مناطق في الإمارة لمدافع عيد الفطر
8 ابريل 2024 02:47

دبي (الاتحاد)

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي تحديدها لعدد 7 مناطق في الإمارة لمدافع عيد الفطر.
وتقدم اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، بالتهنئة إلى المواطنين والمقيمين والزوار في أنحاء الإمارات كافة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، مؤكداً الانتهاء من الاستعدادات كافة لتجهيز المدافع للإعلان عن قدوم العيد، والتي ستكون موزعة على 7 مناطق في إمارة دبي.
وقال اللواء عبدالله الغيثي: إن مدفع الإفطار أو العيد يعتبر إحياءً للعادات والتقاليد المحلية، وجزءاً من تمسكنا بالموروث الاجتماعي الأصيل الذي ترسخ في ذاكرة المجتمع الإماراتي ووجدانه، ذلك أن المدفع تقليد اعتاده أبناء الإمارات والمقيمون في الدولة.
وأوضح اللواء الغيثي أن المدفع كان بمثابة وسيلة يستدل بها الصائمون على موعد الإفطار أو الإعلان عن العيد، وذلك قبل اختراع الساعات، لكن إمارة دبي تحرص على مواصلة هذه العادة الأصيلة، حتى في عصرنا الراهن الزاخر بالأجهزة الرقمية والتقنيات المتطورة.
من جانبه، أكد المقدم عبدالله طارش العميمي، آمر وقائد فريق المدفع، أنهم اتخذوا الترتيبات كافة للإعلان عن عيد الفطر السعيد، بالإضافة إلى تشكيلهم طاقم عمل في كل موقع من المواقع السبعة التي وقع عليها الاختيار لتوزيع مدافع العيد، وتتمثل تلك المناطق في منطقة زعبيل بجانب مسجد زعبيل الكبير، وعند مصليات العيد في كل من منطقة ند الشبا، ومنطقة ند الحمر، ومنطقة البراحة، ومنطقة البرشاء، ومنطقة أم سقيم، ومنطقة حتا.

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