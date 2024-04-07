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«الداخلية» تحذر من مخاطر الألعاب النارية

«الداخلية» تحذر من مخاطر الألعاب النارية
8 ابريل 2024 02:47

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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دعت وزارة الداخلية أولياء الأمور وأفراد المجتمع للقيام بتوجيه الأبناء والحفاظ على سلامتهم من مخاطر استخدام الألعاب النارية. 
وحذرت الوزارة، من خلال حملة تطلقها إدارة الإعلام الأمني تحت شعار: «الألعاب النارية خطر»، من مخاطر ممارسة الألعاب النارية من قبل بعض المراهقين والأطفال، لاسيما في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك وفي فترة الأعياد. 
وأوضحت الوزارة أن هناك تواصلاً وتجاوباً مثمراً من قبل أولياء الأمور مع الجهات الشرطية، وذلك انطلاقاً من الشراكة بين وزارة الداخلية والجمهور للتحذير والتقليل من هذه الممارسات السلبية للاحتفال بالعيد.
 كما لفتت الوزارة إلى احتمالية أن تسبب الألعاب النارية وقوع حوادث الحريق، فضلاً عن الخسائر المادية، موضحة أن هذه النوعية من الحرائق تتسبب بالعادة في وقوع إصابات واختناقات وتسبب خسائر في الممتلكات.
وأكدت الوزارة مدى أهمية تعاون وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة مع حملات الإعلام الأمني في توعية أفراد المجتمع، خاصة فيما يتعلق بحماية الأطفال والمراهقين، لاسيما مخاطر الألعاب النارية، مشيرة إلى أن حملات التوعية تتواصل سنوياً، ولها مردود إيجابي كبير في الحد من انتشار هذه الممارسات السلبية.
 كما نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بالدفاع المدني والقيادات العامة للشرطة بالدولة، العديد من محاضرات التوعية حول مخاطر الألعاب النارية في المدارس للمراحل التعليمية كافة، وذلك من باب الحرص والاهتمام على مشاركة الطلبة خلال هذه المحاضرات والندوات؛ بهدف تقديم النصح والإرشاد لهم.

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