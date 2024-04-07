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«تنمية المجتمع» تنظم إفطار التلاحم المجتمعي في جامع الشيخ زايد الكبير

مغير الخييلي خلال مأدبة الإفطار (من المصدر)
8 ابريل 2024 02:48

أبوظبي (الاتحاد)
نظمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي إفطاراً جماعياً في جامع الشيخ زايد الكبير، بمشاركة مجموعة من رجال الدين من مختلف دور العبادة في الإمارة، وذلك في تجسيد حيّ للتلاحم المجتمعي التي يتسم بها أفراد المجتمع.
وتسعى الدائرة إلى إرساء قيم التلاحم المجتمعي من ناحية، وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية من خلال أفراد مؤهلين عبر جهات مرخصة، بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي، وتندرج استضافة مركز جامع الشيخ زايد الكبير لهذه الفعالية ضمن برنامج «جسور»، الذي يتمثل بدعوة عدد من المؤسسات والأفراد المقيمين على أرض الدولة، ممن يمثلون ثقافات مختلفة، لقضاء يوم رمضاني في جامع الشيخ زايد الكبير، وذلك في إطار دور المركز كحاضن لقيم التسامح والتعايش بين الشعوب، وسعيه لمد جسور التواصل الحضاري مع مختلف الثقافات حول العالم.
وحضر الإفطار الرمضاني معالي الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وحمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، والدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير وعدد من المسؤولين.

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وأكّدت دائرة تنمية المجتمع أن اجتماع رجال الدين على مائدة الإفطار، يعكس قيم التلاحم والتماسك والترابط الاجتماعي وروحانية الشهر الفضيل، وهي قيم توارثها شعب الإمارات عبر الأجداد والأجيال الممتدة، وأنها تحرص كل عام على تنظيم هذه الفعالية التي تمثل فرصة للالتقاء وتبادل الأحاديث مما يضيف المزيد من الفاعلية على روح الفريق الواحد بما يخدم رسالة الدائرة ومسؤولياتها تجاه المجتمع.
فعالية
ومن جانبهم، ثمّن رجال الدين هذه الفعالية الطيبة التي نظمتها الدائرة والتي تعكس مدى اهتمامها بترسيخ قيم التعاون والإخاء خلال الشهر الفضيل، وتجسد معاني التسامح والتماسك والترابط بين أفراد المجتمع جميعاً، وتسهم في تعزيز التواصل والانتماء وبناء شراكات قوية نحو تحقيق الأهداف الاجتماعية وتطوير المجتمع بشكل شامل.

دائرة تنمية المجتمع
جامع الشيخ زايد الكبير
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