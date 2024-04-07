شخبوط بن نهيان يبحث علاقات التعاون مع رؤساء تشاد والغابون ورواندا

أنجمينا، ليبرفيل، كيجالي (وام)

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، فخامة محمد إدريس ديبي إتنو، الرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد، في العاصمة أنجمينا، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وتشاد في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة ديبي إتنو معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء.

وتمت مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد وسبل تنميتها في المجالات كافة. وأكد الطرفان أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وعبرا عن الحرص على العمل المشترك لتعزيز الشراكة القائمة بين البلدين لتحقيق المنفعة العامة. وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، خلال اللقاء، أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد في تطور مستمر.

كما التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان معالي محمد صالح النظيف، وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة المشتركة ومذكرة تفاهم للتدريب الدبلوماسي.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة يقوم بها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان والوفد المرافق إلى عدد من دول القارة الأفريقية لتعزيز العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات ودول القارة، وسبل تطويرها وإقامة شراكات جديدة.

الغابون

كما التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، فخامة الجنرال بريس أولغي أنغيما، رئيس الغابون الانتقالي، في العاصمة ليبرفيل، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمَّل فخامته، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، خلال اللقاء، أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الغابون في تقدم مستمر، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين.

رواندا

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، فخامة بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها معاليه إلى العاصمة كيجالي.

ونقل معاليه، في بداية اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لبلده وشعبه دوام الأمان والاستقرار والسلام.

وجرى خلال اللقاء بحث مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها والارتقاء بها على جميع المستويات، إضافة إلى عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، حمّل فخامة بول كاغامي معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها كل تقدم وازدهار.

من جانب آخر، ونيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حضر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، مراسم إحياء الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية ضد «أقلية التوتسي» في جمهورية رواندا.

وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، بهذه المناسبة، إن إحياء الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية ضد التوتسي تحمل دلالات هامة بشأن أهمية ترسيخ قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر في العالم أجمع دون تمييز. وأكد معاليه أن رسالة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحمل السلام والتسامح والأمل إلى العالم أجمع.

وأشاد معاليه بدور جمهورية رواندا في تعزيز ونشر قيم التسامح والتعايش، بجانب العمل على إحلال السلام والاستقرار، ودعم تطلعات الشعوب في الحياة الكريمة والرخاء. وتأتي مشاركة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان بهذه المناسبة، تجسيداً لالتزام دولة الإمارات بمبادئ الوحدة والمصالحة والتعايش، وتأكيداً لجهودها المتواصلة في دعم الاستقرار والازدهار في المنطقة.