«الأرصاد»: طقس اليوم غائم وفرصة لسقوط أمطار

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المتوسطة على بعض المناطق الساحلية الغربية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية/ 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س. ولفت إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط أحياناً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:46 والثاني عند الساعة 01:19 والجزر الأول عند الساعة 18:59 والثاني عند الساعة 07:21.

ونوه بأن الموج في بحر عُمان سيكون خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:31 والثاني عند الساعة 21:22 والجزر الأول عند الساعة 15:21 والثاني عند الساعة 03:55.