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علوم الدار

عبدالله بن سالم القاسمي يعزي في وفاة زوجة حسين محمد الأميري

عبدالله بن سالم خلال أداء واجب العزاء (وام)
8 ابريل 2024 02:48

الشارقة (وام)

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قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة زوجة حسين محمد الأميري، والدة الدكتور أمين حسين الأميري، وعبدالله حسين الأميري، والمهندس أحمد حسين الأميري، والمهندس عارف حسين الأميري.
وأعرب سموه لدى زيارته مجلس العزاء في مجلس ضاحية واسط عن مواساته لذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته الكريمة، ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
حضر مجلس العزاء محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ ماجد بن حمد القاسمي، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي.

عبدالله بن سالم القاسمي
الشارقة
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