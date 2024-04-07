شرطة رأس الخيمة تستكمل خطتها الأمنية لاستقبال عيد الفطر

رأس الخيمة (وام)

استكملت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إجراءات واستعدادات خطتها الأمنية، لاستقبال عُطلة عيد الفطر السعيد لتعزيز جودة الحياة الأمنية، وذلك بناءً على توجيهات اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة.

وأكد العميد ركن دكتور يوسف سالم بن يعقوب الزعابي، مدير عام العمليات المركزية بالإنابة بشرطة رأس الخيمة، الانتهاء من وضع خطة أمنية شاملة لاستقبال العيد، تغطي وتستوعب طرق وأحياء ومناطق اختصاص الإمارة كافة من خلال تكثيف وجود الفرق الميدانية الأمنية، كلٌ حسب اختصاصه، والدوريات الأمنية والمدنية للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، ونشر الأمن في الأسواق والمراكز التجارية ومصليات العيد، والحدائق والمتنزهات العامة، والمناطق السياحية والجبلية والأودية، وجميع أنحاء الإمارة.