الثلاثاء 9 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة رأس الخيمة تستكمل خطتها الأمنية لاستقبال عيد الفطر

خلال الاجتماع (من المصدر)
8 ابريل 2024 02:48

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات
وزن المضبوطات 18.5طن.. شرطة رأس الخيمة تضبط تاجراً يروّج لمفرقعات وألعاب ناريّة

استكملت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إجراءات واستعدادات خطتها الأمنية، لاستقبال عُطلة عيد الفطر السعيد لتعزيز جودة الحياة الأمنية، وذلك بناءً على توجيهات اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة.
وأكد العميد ركن دكتور يوسف سالم بن يعقوب الزعابي، مدير عام العمليات المركزية بالإنابة بشرطة رأس الخيمة، الانتهاء من وضع خطة أمنية شاملة لاستقبال العيد، تغطي وتستوعب طرق وأحياء ومناطق اختصاص الإمارة كافة من خلال تكثيف وجود الفرق الميدانية الأمنية، كلٌ حسب اختصاصه، والدوريات الأمنية والمدنية للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، ونشر الأمن في الأسواق والمراكز التجارية ومصليات العيد، والحدائق والمتنزهات العامة، والمناطق السياحية والجبلية والأودية، وجميع أنحاء الإمارة.

رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
عيد الفطر
علي عبد الله بن علوان النعيمي
آخر الأخبار
دول تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر
الأخبار العالمية
دول تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر
اليوم 21:03
الفلك الدولي: غداً المتمم لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك
علوم الدار
غداً المتمم لشهر رمضان.. والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك
اليوم 19:56
الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات
علوم الدار
الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات
اليوم 20:10
زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يلتقي قيادات الجيش الأوكراني
9 ابريل 2024
الوصل ينطلق بالفوز الثامن.. والشارقة يتعثر أمام «الصقور»
الرياضة
الوصل ينطلق بالفوز الثامن.. والشارقة يتعثر أمام «الصقور»
9 ابريل 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©